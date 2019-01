CCOO denuncia unos servicios mínimos abusivos en Embutidos Rodríguez

Comisiones Obreras denuncia que Embutidos Rodríguez plantea unos servicios mínimos "totalmente abusivos" de cara a las 14 jornadas de huelga convocadas en la fábrica. Jornadas de huelga convocadas para poner fin a la situación precaria de la gran mayoría de los trabajadores que no trabajan directamente para Embutidos Rodríguez, sino para la cooperativa Servicarne como falsos autónomos, algo que la propia cooperativa considera que no son más que palabras que "se han puesto de moda".

Falta de diálogo

El secretario de industria de Comisiones Obreras en la provincia, Ángel Santos, asegura que Embutidos Rodríguez se niega a sentarse en la mesa de negociación. "No quieren negociar, no quieren sentarse, no quieren hablar..." explica Santos que asegura que no entiende por qué la empresa traslada a los medios de comunicación que están abiertos al diálogo cuando siempre rechazan cualquier tipo de negociación con ellos.

Aseguran que seguirán ampliando las jornadas de huelga los días que hagan falta hasta que se regularice la situación de la plantilla. Una situación que, por su parte, la empresa cárnica defiende.

Servicios mínimos del 100%

Los sindicatos denuncian que los servicios mínimos son abusivos; la empresa los fija en el 100% y CCOO cree que no son necesarios. "No es un servicio esencial para la comunidad y por tanto no tiene que haber ningún servicio mínimo", asegura Ángel Santos.

Instalaciones de Embutidos Rodríguez en La Bañeza / Radio León

Comisiones Obreras denuncia también que la empresa amenaza con sanciones de hasta 900€ a los trabajadores en la fábrica que decidan sumarse a las 14 jornadas de huelga convocadas. Explican también que la empresa ha contratado un servicio de seguridad privada para la primera de las jornadas de huelga.