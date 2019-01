Palacio Marqués de Rozalejo: edificio polivalente

Los vecinos del Casco Antiguo conocían el Palacio Marqués de Rozalejo, antes de la ocupación de los jóvenes, pero no precisamente por ser un palacio. “No lo conocía por ese nombre, además he vivido cerca de ahí, y lo conocía pero no por ese nombre. ¿Eso antiguamente sabes qué era? Una fábrica de Champán. Hace unos 50 años”, comenta un vecino del Casco Viejo al micrófono de la SER. “Yo tenía un amigo que era sastre y tenía ahí la sastrería. Y luego ya fue derivando y se iba alquilando”, añade otro vecino.

Su construcción se remonta a 1739 y responde a un momento donde numerosos navarros salen del reino para servir a la monarquía hispánica. Pilar Andueza profesora de Historia de Arte explica que: “la construcción de una casa familiar era el mayor exponente del triunfo alcanzado por los navarros. Y este es un caso”.

Edificio que desde sus comienzos no albergó una gran vida social. “Dado que sus primeros propietarios fueron todos militares y desarrollaron una vida profesional fuera de Pamplona, resulta curioso ver cómo se construye este edificio y me consta por la documentación que me he ido encontrando que el edificio estuvo alquilado”, añade Pilar Andueza. 280 años después de su construcción vuelve a estar vacío.

Escucha la entrevista en Hoy por Hoy Navarra con Pilar Andueza, profesora de Historia del arte en la Universidad de La Rioja, colaboradora de la Cátedra de Patrimonio y Arte navarro de la Universidad de Navarra, y presidenta de la Sociedad de estudios históricos de Navarra.