El día que un ovni surcó los cielos de Cuenca en 1968

El Ministerio de Defensa ha publicado más de 1.900 páginas de documentos desclasificados relativos a avistamientos de fenómenos extraños, un informe al que se le ha otorgado el nombre de Expedientes Ovni. Defensa decidió analizarlos y, en su caso, rebajar su nivel de clasificación para ponerlos a disposición del público que demandaba poder consultar estos documentos. Entre ellos hay un avistamiento ovni en la provincia de Cuenca, ocurrido el 6 de septiembre de 1968. De este caso y de la desclasificación de expedientes hemos hablado en el espacio Misterios Conquenses, que coordinan Sheila Gutiérrez y Miguel Linares, y que se emite cada martes en Hoy por Hoy Cuenca.

OVNI. Estas siglas pertenecen a la definición de objeto volador no identificado, resumiéndolo a la observación de un objeto volador, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Hay que aclarar que es un término que podríamos catalogar de reciente ya que se creó para sustituir a los famosos platillos volantes, en el que dicha observación no sólo puede ser de un objeto tecnológico o tripulado, si no que se puede ampliar a una estrella, un meteorito o un avión desconocido, llegando a extender sus características más allá de las simples observaciones aéreas.

Ya desde la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna existen testimonios que han quedado recogidos en legajos y textos en los que se describen avistamientos a los que denominan como carros de fuego, vehículo de los dioses, discos solares, escudo que vuela, espada voladora, nube con ángeles, la serpiente de las nubes, un sin fin de términos que a día de hoy se creen que pudieron estar relacionados con avistamientos de naves extraterrestres, describiéndolos y adaptándolos a su intelecto y terminología de la época. Algo propio de las películas de ciencia ficción, pero ya sabemos que en ocasiones la realidad supera a todo lo imaginado.

En Castilla-La Mancha no sólo hay constancia de uno de estos avistamientos, sino de tres, y así se recoge en los archivos y documentos recogidos por el Ejército del Aire. El primero de ellos tuvo lugar en el espacio aéreo de la ciudad de Toledo el 5 de septiembre de 1968. Un día después, el 6 de septiembre se registró el avistamiento de un ovni en Cuenca. Y el 8 de febrero de 1969 otro ovni fue visto en la localidad de Sacedón, provincia de Guadalajara.

Un ovni en Cuenca

Entre los años 1962 y 1995 hubo aproximadamente unos 80 avistamientos en España. Vamos a centrarnos en el avistamiento que tuvo el 6 de septiembre de 1968, sobre las 8:30 de la mañana. Durante un vuelo de Iberia describe que cuando volaban por la provincia de Cuenca observaron un objeto alargado y brillante. La tripulación estimaba unos 40.000 metros de altitud, cuando detectaron un objeto no identificado del que les sorprendió una característica muy reseñable, parecía inmóvil.

El 9 de Septiembre, Iberia entregó un informe redactado por el comandante del vuelo en que se detallaba lo acontecido aquella mañana. En este documento se indicaba: “En el vuelo 301 con trayecto Madrid- Barcelona y poco después de pasar el punto de Villafranca con rumbo a Castejón avistamos en el cielo un objeto redondo y brillante, inmóvil, aproximadamente a 20 o 30 millas al este de Castejón donde la impresión de la tripulación es que se trataba de un globo de grandes dimensiones con su parte inferior más flácida, y que por su posición y superficie reflejaba grandemente los rayos solares”.

Lo interesante es que, no sólo esta tripulación fue testigos de la visión de aquel extraño objeto si no que simultáneamente, dos sargentos del Servicio de Meteorología de Cuenca también visionaron un objeto metálico, acampanado, muy brillante y muy alto, el cual no fue detectado, sobrevolaba Castejón.

En el expediente desclasificado de este avistamiento se determinó una causa y se explica: “La recuperación de globos reflejadas en el Informe del CJEM de la 3ª Región Aérea confirma la hipótesis de que se trató de globos de análisis meteorológico lanzados por el Centro Nacional de Estudios Espaciales”.