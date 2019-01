Los presupuestos "más desastrosos de la historia", según el PP

El Partido Popular ha sacado toda la artillería hoy para volver a hablar de los Presupuestos Generales de 2019…. En una valoración más detallada han explicado las cuentas y lo han hecho en clave más electoral si tenemos en cuenta que en esta comparecencia además de los representantes populares en Madrid también ha estado el candidato al Consell, Vicent Marí.

En esta valoración más detallada el diputado José Vicente Marí recalca que por primera vez en los últimos seis años la inversión per cápita en Ibiza está por debajo de la media nacional. Aquí son 258 euros, y la media está en 260 euros…Tampoco se olvida que además es candidato al Ayuntamiento de Ibiza porque sus mayores críticas han sido hacia el alcalde Rafa Ruiz y los proyectos en Ibiza en estas cuentas…En este sentido habla de los algo más de dos millones de euros para el Mercado Nuevo que había en 2018 y que no están en este año, o que no existe por escrito el convenio con Madrid para la construcción de las 500 viviendas en can Escandell, ya que se contemplan convenios con otros territorios y el de Ibiza no aparece.

Con todo pide que la diputada socialista Sofia Hernanz traiga al presidente del gobierno a Ibiza para que vea las necesidades de esta isla. Dice que “la señora Hernanz debería pedir cita en el Falcón y traer a Sánchez a Ibiza para que vea las necesidades de la isla y no solo las playas”.

El senador Santi Marí solo tiene una explicación para entender porqué en las cuentas salen mejor paradas las comunidades socialistas que las del PP a excepción de Baleares y es por el “poco peso de Armengol en Madrid”.

Y el candidato al Consell, Vicent Marí, ha aprovechado para arremeter contra su máximo oponente en las elecciones de mayo... Dice que al presidente Vicent Torres le sobra servilismo y complacencia ante Madrid porque debería haber dicho algo tras conocer esta discriminación en inversiones para Ibiza …. De hecho, llega a decir que son los “presupuestos más desastrosos de la historia de la isla”.

Dice Marí que se demuestra con estas cuentas que “Ibiza no existe, es invisible”.