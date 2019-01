Noguera sobre la traducción automática del programa de fiestas: "fueron las prisas"

La prisas. Esa es la razón que llevó al Ayuntamiento de Palma a pasar por un traductor on line automático el programa de las fiestas de Sant Sebastiá que se publicó en un castellano no supervisado y con evidentes errores garrafales tanto de sintaxis como de ortografía. El alcalde de Palma, Antoni Noguera, reconoce que las prisas no son buenas consejeras y admite que fue un error humano pasar el texto por el traductor y publicarlo sin tutelar el resultado.

El alcalde ha pedido disculpas porque no se hizo bien, pero ha querido dejarlo como una anécdota, un error humano que le puede pasar a cualquiera. Insiste Noguera en que el pregón se tradujo al castellano porque los ciudadanos lo piden. "Se colgó un documento en castellano que había sido traducido de forma automática y es evidente que no se hizo bien. Es importante pedir disculpas y yo no le daría más trascendencia que la anécdota" ha señalado

El alcalde también ha aclarado la polémica sobre el uso del árabe en el programa. Desde hace dos años se lleva a cabo una actividad que cuenta con la participación de un colectivo de extranjeros. Un año fue china, este año es el mundo árabe y la página del programa referida a esta actividad es la que también se traduce al idioma del colectivo elegido.