90 kilos de peso... 90 litros de vino

Este martes, en el espacio Entrevinos de SER Ciudad Real, hemos entrevistado a la ganadora de una nueva edición de "Tu Peso en Vino". Un concurso que se celebra, cada año, en la localidad de Valdepeñas y en el que tener un mayor peso, conlleva tener un mayor regalo.

Este sorteo se efectúa de entre las papeletas de las votaciones de la jornada de la tapa de esta localidad de Ciudad Real. En esta ocasión, la ganadora ha sido María Dolores Guerola, quien, al pesar 90 kilos, va a recibir 90 litros de vino "es la primera vez que participo en este sorteo".

Asimismo, Guerola ha bromeado "no nos vamos a beber todo mi marido y yo porque acabaríamos borrachos (...) aprovecharé para regalar botellas de vino a la familia y amigos".

Finalmente, ha bromeado con su peso "estos 90 kilos no se ganan en 15 días (...) hace tiempo que no hago dietas". Estos vinos, aseguraba, los va a ir a recoger con una furgoneta, ante la dificultad de transportar 90 botellas de vino. Vino que proceden de las diversas bodegas inscritas en la DO Valdepeñas.

