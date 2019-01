Las esculturas íberas de la 'Operación Leona' podrían pertenecer a la provincia

Lo contaba 'EL ESPAÑOL' hace unos días y desde entonces los expertos en el mundo Íbero de la provincia no paran de analizar su forma y apariencia. Las tres esculturas del siglo VI antes de Cristo localizadas en Madrid dentro de la bautizada por la Policía Nacional como 'Operación Leona' podrían pertenecer a la provincia de Jaén. Los propios agentes le seguían la pista desde hace dos años dentro de una presunta red que intentaba dar salida a obras de arte de gran valor expoliadas en España, que incluso habría engañado a una hija de Emilio Botín y por la que hay ya cinco personas detenidas.

La operación comenzó en Jaén cuando se recibió un aviso del expolio de varias piezas íberas en algún lugar de las provincias de Jaén y Córdoba, un dato que ha provocado que tras la resolución final de la misma sean los expertos en el mundo Íbero de la provincia los que reclamen que esas obras, o al menos la del léon, terminen en el Museo Íbero de la capital.

Los expertos no tienen del todo claro la procedencia de la obra por la baja calidad de la fotografía que ha trascendido de la operación, según declara a esta emisora el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén, Arturo Ruiz, que por otra parte no duda en afirmar, por lo que también se puede ver en la imagen, que la escultura es parecida a las que se han hallado en zonas como la Campiña de Jaén o la Campiña oriental de Córdoba. "Estamos pendientes de definir su sexo, aunque por la fotografía parece muy parecida al León de Bujalance o las piezas que hay de uno encontrado en Torredelcampo y que está en el Museo de Jaén", asegura Ruiz, que además no duda en afirmar que parece "uno de los mejores leones de la época".

Las tres piezas localizadas, según El ESPAÑOL el pasado 19 de diciembre en un depósito de arte son un león o leona y dos toros, que en su total podrían tener un valor de 1,5 millones de euros.