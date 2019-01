No habrá primarias en el PSOE de Valdepeñas, Tomelloso, Alcázar y Ciudad Real /

Los afiliados de las agrupaciones socialistas de Ciudad Real, Tomelloso, Alcázar de San Juan y Valdepeñas estaban llamados a votar sobre la apertura de primarias en las distintas localidades. Una apertura de primarias que, en todos estos municipios de más de 20.000 habitantes, se precisaba de un 50% de afiliados que así lo solicitaran.

En este sentido, en ninguna de aquellas localidades se ha alcanzado este porcentaje. De esta forma, los candidatos del PSOE en cada localidad, de manera provisional, son los siguientes: Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; Ciudad Real, Pilar Zamora; Tomelloso, Inmaculada Jiménez; Valdepeñas, Jesús Martín.

Con ello, los candidatos de cada una de estas localidades se proclamarían a finales de la próxima semana. En este sentido, Rosa Melchor se mostraba proclive a la reelección para los próximos comicios del mes de mayo. Misma situación ha ocurrido con Pilar Zamora, quien en un desayuno con los medios daba el paso de presentarse a la reelección.

Asimismo, Inmaculada Jiménez hacía lo mismo para presentarse a la reelección con el PSOE en Tomelloso, algo que anunciaba en una entrevista en SER Alcázar. No obstante, quien seguía manteniendo la incógnita es el actual alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, quien a presuntas de los medios en uno de sus actos, aseguraba que "no, no, aún no he tomado la decisión. Tengo tiempo para hacerlo (...) He sido 16 años el candidato nato".