Fede Cartabia: "Fuimos capaces de demostrar el equipo que somos"

El Deportivo venció al Albacete y volvió a regalar una tarde de buen fútbol a sus aficionados. Un triunfo que alivió los problemas del equipo y que rompió la peligrosa dinámica en la que se habían metido. "Fuimos capaces de demostrar el equipo que somos", afirma Fede Cartabia. El argentino reconoce que "se habían generado dudas", que el equipo fue capaz de zanjar.

Natxo González cambió su dibujo para jugar con extremos. Borja Valle y Fede Cartabia fueron los encargados de ocupar las bandas, y ambos consiguieron marcar. "Nos sentimos cómodos", destaca el pelotero de Bombal en relación al nuevo sistema. Tras la dura semana pasada, dónde el trabajo psicológico y táctico fue enorme. el Dépor cambió sus prestaciones y fue capaz de levantarse con un gran partido de fútbol. "Hemos mejorado en lo que habíamos fallado", recalca el jugador blanquiazul.

A nivel personal, Cartabia jugó su segundo encuentro consecutivo y abrió el marcador con un gol de falta directa. "Estoy contento por haber jugado, un gol que me hace seguir creciendo y que es muy importante para mi", afirma. Con toda la segunda vuelta por delante, Fede cree que aún está a tiempo de hacer su mejor año con la camiseta del Depor y olvidarse de las lesiones que han marcado su paso por A Coruña. "Me estoy regulando para evitar lesiones", desvela.

Riazor dedicó una sonora ovación al jugador argentino cuando fue sustituido. Un cariño que hace que Cartabia se sienta "como en casa" y que el jugador no entiende muy bien. "Me quieren demasiado para lo que poco que he hecho", sostiene. Ahora.el reto de Fede Cartabia es mejorar sus números y liderar al Depor en el ascenso a Primera