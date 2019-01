El Arenas y un entrenador de porteros en Japón, protagonistas

Joan Miret y Nacho Matador, entrenador de porteros en Japón y mediocentro del Arenas, respectivamente, se han pasado por Radio Bilbao.

Miret ha permanecido seis años en el fútbol japonés, primero con la base y después en la élite con el Shoman Delemare y FC Tokio, ha vuelto a Gernika, donde tiene a su mujer y a su hijo, pendiente de su futuro. Fue pionero en Bizkaia en el peculiar mundo de los preparadores de arqueros en el Gernika, con Ángel Artola de entrenador. Incluso estuvo a punto de ingresar en Lezama, en el Eibar y en la Real por su indudable proyección de jóvenes porteros: "Sí, fue hace tiempo...", dispara Miret. El día 20 de febrero regresa a Japón a dar unas charlas y dispone de "una oferta de allí, aunque espero tener alguna de España", matiza. A su espalda deja una experiencia inolvidable en Japón: "El primer año fue muy duro, no hablan inglés y dependía de un traductor. Los dos primeros me duraron un año, ya el tercero fue el definitivo. Hay que habituarse a unas costumbres muy diferentes". Desvela que el nivel de los porteros japoneses "no es muy bueno", pero que se potencian desde la base para que se vayan haciendo.

Por su parte, Nacho Matador, de 32 años, lleva dos años en el Arenas, aunque los ocho meses últimos ha purgado una lesión de ligamento cruzado. Ante el Izarra, el talentoso mediocentro fue convocado y será titular ante el Racing en Gobela en un Arenas con muchos movimientos: "Se ha hecho duro, pero estoy ya bien y deseando echar una mano al equipo. Nos está faltando acabar las jugadas y tener más gol", lanza Matador, con experiencia en Oviedo, Caudal, Zamora, Marbella, Cultural Leonesa. Un Arenas en el que ha llegado Pozo, del San Sebastián de los Reyes y s ehan marchado Luis Martínez de Quel al Villanovense, Lozano a la SD Amorebieta y Carrio cedido al Gernika.