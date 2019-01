Lucía da Costa, una 'Guerrera juvenil' que sueña las Olimpiadas

Seguro que Lucía da Costa, a sus casi 16 años, los cumple en febrero, no se pierde ni un partido del Mundial de Balonmano que disputan estos días ‘Los Hispanos’. Ella sabe lo que es luchar por la camiseta de España, porque lo hace en todas y cada una de las convocatorias de la selección en categorías inferiores, con la que compite desde que hace tres años la llamaran en una concentración de tanteo.

Su primer partido oficial con las ‘Guerreras Juveniles’ fue en Camargo. “La verdad es que al ser el primer partido estaba nerviosísima”, reconoce, pero recuerda que ir con convocada para ella “es genial”. Por eso, se lo toma todo muy en serio. Joven, con la sonrisa siempre dispuesta a abrir las puertas a quien habla con ella, Lucía es responsable y sabe que “una concentración de la selección es algo muy serio”. Es, dice, “mucha responsabilidad, porque estás representando a tu país y quieres dar el 100% de ti en todos los aspectos, por eso tienes que estar seria y concentrada”.

Sus comienzos fueron casi de casualidad. En el colegio “vinieron dos entrenadores a traernos información de este deporte y yo le dije a mi madre, mamá quiero probar”. Y así empezó todo. Lucía se ha formado en el Club Balonmano Parla y fue su entrenador quien comunicó a su madre que la selección la iba a llevar a una concentración, hace ya tres años. “Yo dije, no puede ser, es una broma”. Ahora estudia 4º de la ESO y quiere ser profesora de Primaria, especializada en Historia. Es su prioridad, aunque no deja de reconocer que su sueño pasa por ir a una Olimpiada y ganar una medalla, “a por ello voy”, dice entre risas. Pero antes, otros sueños. Jugar con las ‘Guerreras’ en categoría absoluta y conocer a jugadoras que admira como Silvia Navarro, Eli Pinedo o Carmen Martín y a su ídolo, “aunque ya no esté, Marta Mangué”. ¿Y qué le diría? “Yo les diría, eres una crack, quiero ser como tú”. De momento, sigue paso a paso su camino y espera estar convocada para la próxima cita de la selección nacional juvenil en Semana Santa.