Fuster: "Bauzá debería haberse ido hace dos años pero se ha quedado para cobrar el sueldo de senador"

El PP de las Islas ataca a José Ramón Bauzá tras haberse dado de baja del partido. Le acusan de quedarse hasta el final de legislatura para seguir cobrando su sueldo de senador y para hacer daño al partido. Consideran que debería haberse marchado cuando perdió el Congreso Regional que eligió a Biel Company como presidente.

Aseguran que Bauzá miente en sus argumentos para dejar el partido y que están acostumbrados a ver como hace lo contrario de lo que dice por lo que no les extraña que acabe en VOX.

El secretario general del PP en las Islas, Toni Fuster, no se ha mordido hoy la lengua aquí en la SER. Fuster ha arremetido con contundencia contra Bauzá al que acusa de mantener su escaño en el Senado para seguir cobrando el sueldo hasta el final de la legislatura. Dice Fuster que Bauzá ya sospechaba que no repetiría como senador autonómico tras las elecciones y por eso se ha marchado ahora. Asegura que se ha quedado para hacer daño al PP desde dentro.

Sobre el futuro político de Bauzá, el ex senador del PP ya ha dicho que no se va a VOX pero a Fuster no le sorprendería verle en la formación de ultraderecha. Asegura que está acostumbrado "a que Bauzá haga lo contrario de lo que dice".

Considera que a Bauzá le han fallado también las formas. Cree que habiendo sido presidente del partido además de presidente del Govern y alcalde con el PP debería haber actuado de otra forma.

Fuster insiste en que cada vez que ha dejado un cargo ha dicho que volvería a su farmacia pero nunca lo ha hecho.