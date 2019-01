El Real Murcia desbloquea los derechos y Diego Parras es el primero en llegar

El Real Murcia logró un acuerdo con Borja y Fede Vega, además de Julio Delgado el pasado viernes, con lo que logró resolver su problema de no poder reforzar su plantilla. No obstante, no ha podido desbloquear los derechos hasta este lunes. Aunque un poco tarde, hay jugadores que se le han escapado a Pedro Cordero en los últimos días, el club grana ha logrado alcanzar un acuerdo con los jugadores que habían presentado las denuncias a la AFE por los impagos y ya ha desbloqueado los derechos federativos. Ya puede firmar e inscribir jugadores para su primer equipo, para el filial de Tercera División y para el juvenil de División de Honor. La AFE no quiso rubricar ningún acuerdo con el Real Murcia, lo que provocó que en la entidad tuvieran que negociar con jugadores de forma individual, arduo trabajo además de necesitar más tiempo.

Después de lograr el desbloqueo de los derechos federativos, lo primero que ha hecho el club es inscribir tanto a Josema como a Nahuel como jugadores del primer equipo. La razón es evidente, Manolo Herrero tiene pocos jugadores en su primera plantilla y solo puede contar con tres del filial, por eso a Villanueva de la Serena solo se llevó a tres futbolistas que no son del primer equipo. Ahora, al margen de Santi Bernal, se podrá llevar a otros dos. La otra buena noticia para el entrenador y para los aficionados es que Armando y Chumbi acordaron rebajarse su ficha para seguir en el Real Murcia. Pedro Cordero tiene cuatro días para incorporar jugadores a la plantilla murcianista. El primero en incorporarse a la entidad grana es Diego Parras, lateral derecho que llega cedido de la UD Las Palmas hasta el final de la temporada. Pedro Cordero también se ha interesado por el lateral zurdo de 32 años que milita en el Elche, Manu, y por el delantero peruano, Jaisson Martínez, que en la tarde de este lunes se ha desvinculado del Rayo Majadahonda, por lo que queda libre.