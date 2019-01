El Real Murcia recibe al CD Badajoz, otra vez con lo justo

Una vez más con lo justo afrontará el Real Murcia su partido de Liga en el Grupo IV de la Segunda División. Este domingo, a las 17:00 horas, recibirá en Nueva Condomina al CD Badajoz, un conjunto que seguramente no ocupa el puesto en la clasificación que debería por su potencial e historia. El viernes por la mañana todos los jugadores que tenían denuncia en AFE habían llegado a un acuerdo con el Real Murcia, incluidos Borja y Fede Vega (no hay rebaja ni aplazamiento), menos uno… Julio Delgado. El actual jugador de la plantilla grana no quiso acceder a las peticiones de los gestores del club y el viernes hasta las 15:00 horas, era el único que no había llegado a un acuerdo para retirar una denuncia por una prima que, en su día fue firmada por Víctor Gálvez y tampoco abonó. Como la tarde del viernes y el sábado es inhábil para la RFEF, todo queda suspendido hasta el lunes, que es cuando el Real Murcia espera tener todo por escrito y firmar a los primeros refuerzos. El lateral derecho del filial de la UD Las Palmas, Diego Parras, debe ser el primero (cedido). El mismo lunes, el club también pagará a los exfutbolistas con los que no hubo acuerdo de rebaja o aplazamiento.

Con este problema recibe el conjunto grana al CD Badajoz del que fuera jugador del Real Murcia, Nafti. Un equipo en el que militaba el brasileño que salió de las escalas inferiores del FC Cartagena y Real Murcia, Renato y en el que sí está el exgrana Juanjo (lateral derecho). Pero los goles en este conjunto los pone el exjugador de La Hoya Lorca Ferrón (6) y Eder (4). El equipo extremeño es muy fuerte en su estadio, donde lleva seis jornadas sin conocer la derrota, pero algo más endeble a domicilio. El CD Badajoz lleva sin ganar fuera de casa cinco jornadas, en las que solo cuenta con un empate, en el campo del colista. En este mercado de invierno ha dado tres bajas, la mencionada de Renato y las de Nil Coch y Javi Alonso.

Los extremeños están en 29 puntos, cinco menos que el Real Murcia, así que Nafti no renuncia a nada. No obstante, aún no le ha dado tiempo a reforzar una plantilla que seguro recibirá efectivos antes del 31 de enero. Pero el Real Murcia no está para dejar escapar más puntos en casa a pesar de los problemas que tiene con el gol y con varios jugadores que están tocados. Es más que probable que tenga que jugar Tanis bajo palos debido a la lesión de Ian Mackay, e incluso Armando en el centro de la defensa junto a Hugo Álvarez por los problemas físicos que arrastra Charlie Dean desde hace algunas jornadas