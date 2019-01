El Real Murcia no pudo en Nueva Condomina con el CD Badajoz (0-0)

El Real Murcia se mantiene sexto en la clasificación después de empatar en la Nueva Condomina a cero contra el CD Badajoz. Lo que no le ha beneficiado es el resto de marcadores, ya que ahora el cuarto se encuentra a cuatro puntos tras la victoria del San Fernando. Manolo Herrero, que en esta ocasión dejó a Chumbi como revulsivo para la segunda parte y prescindió de Curto, al que se le busca una salida airosa, volvió a tener los mismos problemas que antaño. El conjunto grana careció de creatividad en el centro del campo para disponer de ocasiones de gol y, por supuesto, de pegada cerca del área del rival. Este problema tratará de resolverlo Pedro Cordero, director deportivo, en los cuatro días que tiene para firmar refuerzos para el Real Murcia. Uno de los primeros en llegar a la plantilla será el lateral Diego Parras, cedido por la UD Las Palmas.

En Nueva Condomina se jugó un encuentro en el que durante los primeros 30 minutos no ocurrió nada que no fuese algún centro esporádico al área grande de uno y otro equipo, sin consecuencias. Manel se hizo oír el primero y fue para reclamar una pena máxima en el minuto 31, reclamación que el colegiado no atendió. Cerca de llegar al descanso el propio ariete grana protagonizó una jugada individual en la que optó por dejársela a Miñano, que levantó excesivamente el balón y se fue por encima de la portería visitante.

No tuvo mucho más ritmo el segundo tiempo, que arrancó con varias tarjetas amarillas para los jugadores de los dos equipos. Armando avisó desde lejos, pero el chut se le marchó desviado. En el 63' Manel tuvo una ocasión a la media vuelta y Hugo Álvarez vio su primera tarjeta amarilla y un minuto más tarde Manolo Herrero realizó su primer cambio, sustituyendo a Julio Delgado por el canterano Santi Bernal. Ya en el 75' el central murcianista Hugo Álvarez hizo una entrada merecedora de una segunda amarilla y el Real Murcia se quedó con uno menos. A partir de ese instante los grana lo pasaron muy mal hasta para conservar el empate a cero. En el 77' Manel se retiró para dejar el lugar a su compañero Chumbi, dando a entender el técnico local, que no renunciaba a nada. Fue en el 84' cuando regresó a los terrenos de juego Forniés en detrimento de Josema. Aunque el colegiado añadió cuatro minutos más, durante los mismos no ocurrió absolutamente nada.

Real Murcia: Tanis, José Ruiz, Nahuel, Charlie Dean, Hugo Álvarez, Maestre, Julio Delgado, Armando, Manel, Miñano y Josema.

CD Badajoz: Kike Royo, Toni Abad, Juanjo, Mario Gómez, Cidoncha, Kamal, David Martín, Petkoff, Ferrón, Guzmán Casaseca y José Higón.