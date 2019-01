La pizza americana, según Rota

Después de la visita al Sedona Bar & Grill me había quedado con las ganas de descubrir el secreto de las pizzas en la que comenzaron a cimentar su grupo de restaurantes James Bem y Darrell Enright. Fue hace ocho años en un pequeño local de apenas 20 metros cuadrados junto a la Girlada, en Sevilla. Las porciones se despachaban como churros y pronto llamaron la atención de los americanos de la Base de Rota, que se desplazaban más de 100 kilómetros para comerlas.

Llama la atención este hecho, habida cuenta de que Rota es en cierta forma la cuna de la pizza americana en España, y que en muchos locales las preparan magníficamente bien. De hecho, el próximo mes de abril se celebrará ya la segunda edición de la Feria de la Pizza.

Ganarse la confianza de los americanos de la Base hizo que hace tres años abrieran su primer Slice of New York en Rota, concretamente en la avenida San Fernando, 12, al que le siguió algún tiempo después otro en el Centro Comercial de Vistahermosa, y se completará con un tercer local a finales de febrero en el centro de El Puerto de Santa María.

Decía que me había quedado con las ganas de probar las pizzas del Slice y este sábado estuvimos en el de Rota. Un local modesto pero con un sabor netamente norteamericano. Las pizzas se dividen en dos tamaños: de 35 y de 50 centímetros de diámetro. De las primeras pedimos una de jamón y otra de pepperoni, y de la de mayor tamaña, una meat lover´s.

Son pizzas inequívocamente americanas, con más masa en las bordes que las italianas, muchos más irregulares en su forma, finas y crujientes. Al contrario que éstas, no suelen cocerse en hornos de piedra. Pese a todo, me convence el resultado y no puedo evitar acordarme de las inolvidables que hacían en el Pizza Villa de la Base de Rota en los noventa. Pizzas contundentes en la masa y con gran cantidad de ingredientes de calidad que podíamos acompañar de un completísimo buffet de ensaladas. Tiempo después comprobé con enorme frustración que sus pizzas no eran ni la sombra de lo que fueron.

Las del Slice me recuerdan a aquellas, pero con menos ingredientes. Sin duda, una buena noticia para los pizzeros.