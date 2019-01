Sin ambages, sin eufemismos. Palencia va mal. No lo decimos nosotros. Lo dice la Encuesta de Población Activa.

“Cinco años creando empleo en España”. “El desempleo desciende en Castilla y León”. Así rezaban algunos de los titulares que leíamos en distintos medios de comunicación. Y en medio de esos aires positivos asomaba Palencia con datos estremecedores: 900 parados más que hace un año, un incremento del 9,1 por ciento. 10.700 personas sin empleo con la tasa de paro más alta de Castilla y León. Los ocupados caen más del 7 por ciento. Los activos casi un 5. Demoledor.

Con esta realidad y la de la despoblación, perdemos casi cuatro habitantes por día, uno mira a los políticos palentinos y se pregunta qué les satisface tanto. El “ombliguismo” se ha asentado en todas y cada una de las administraciones palentinas. Mientras se emiten exultantes notas de prensa con valoraciones que rezuman una autocomplacencia que apesta, la provincia se desmorona.

Poco nos duró la alegría de las 500 contrataciones que Renault anuncia para abril; a fin de cuentas sólo una tercera parte de las que destruyó en julio del año pasado. Y cuando los periodistas evidenciamos la realidad, se nos califica de “tristes”, “catastrofistas”, “negativos” y otras lindezas. Es la constatación de que lo único que quieren todos nuestros políticos es que hablemos bien de ellos. Claro que incluso cuando hablas bien, el periodista es vapuleado por el mero hecho de ser el mensajero. Recientemente, un político caído en el olvido por su mediocridad, un renegado de la política que apuntaba alto y se quedó en el subsuelo, uno de esos que buscó acomodo y no lo encontró, nos criticaba porque destacábamos los datos crecientes del turismo provincial.

Nosotros destacamos lo bueno y lo malo. Hoy toca lo segundo. La EPA ha hablado y nos ha propiciado tal mazazo, que no hay ni un solo motivo para la satisfacción. Ni uno. Es como si asistiéramos a una decadencia progresiva que no parece tener freno. Y ante eso, sólo cabe concienciarse, aplicar la autocrítica, dejarse de fotos diarias y ponerse manos a la obra con ideas nuevas que regeneren nuestro tejido social y productivo. Esta Palencia, la que tenemos ahora, no funciona. E insisto, no lo decimos nosotros, lo dicen los datos. Nos envuelven una rutina, cierta mediocridad y un aire anodino que son enemigos del progreso. Toc, toc. ¿Hay alguien ahí que pueda revertir este panorama?