Óscar Camps: "Estamos financiando campos de concentración en Libia"

"Necesitamos cien mil desobedientes con diez euros porque tenemos otros barcos con otras banderas que quieren salvar vidas humanas en el Mediterráneo".

Así se ha dirigido el fundador de la organización humanitaria Open Arms, Óscar Camps, a las cientos de personas reunidas en Pamplona para escucharle, convocadas por el Observatorio de la Realidad Social, organismo dependiente del Gobierno de Navarra, que ha traído a Pamplona a este conocido activista de los derechos humanos.

Camps ha vuelto a decir que tienen el derecho internacional de su parte y a la Administración de Pedro Sánchez en contra. ¿Por qué no se les permite salir al mar a rescatar vidas? "Es un asunto político, estamos en preelecciones y entendemos que se hace de la inmigración un discurso del miedo", ha respondido Camps, "pero es una cuestión de voluntad política. Entendemos que algo de cobardía hay", ha añadido.

Open Arms rescataba por término medio a unas doscientas personas al mes que traslasdaba a puerto. Una cifra insignificante, según Camps, frente a las, por ejemplo, entre doscientas y trescientas personas migrantes que entran a diario por el aeropuerto de Barajas en España con el mismo objetivo de quienes llegan en balsas y pateras.

Cínismo de la UE

Camps ha tenido duras palabras para la Unión Europea "que financia un campo de concentración en Libia" y paga a gobiernos como el turco para retener a miles de personas en sus territorios. "En aguas internacionales nadie es inmigrante. Lo dice el derecho internacional y los convenios de navegación", ha explicado Camps. "Por eso si una embarcación sobrecargada está en riesgo hay que salvarlos. Es una obligación jurídica y moral y eso es lo que hacemos nosotros. Nos dicen que el barco de Open Arms no tiene licencia para pasaje. No la tenemos porque no son pasaje. Es una situación excepcional regulada internacionalmente y si atravesamos el Mediterráneo con cientos de personas es porque Grecia o Italia nos niegan su desembarco en los puertos más cercanos".

Open Arms presentó alegaciones contra la decisión de inmovilizar su barco en el puerto de Barcelona. Camps cree que al final los tribunales les permitirán zanjar pero también cree que la administración intentará por todos los medios retrasar esa salida. "No querer ver el drama de lo que ocurre en nuestro mar no evita que se siga produciendo y es imprescindible socorrer a esos seres humanos que solo huyen de las guerras y el hambre", ha añadido.