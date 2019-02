Paro y desaceleración de la economía

Los datos del paro que hemos conocido hoy nada tienen que ver con los que teníamos recientemente de la EPA. No solo ha subido el número de desempleados, también se redujo la afiliación a la seguridad social. Y no solo eso, con el peor dato desde hace seis años. Se habla ya claramente de signos de desaceleración de la economía y aunque desde el gobierno valenciano se empeñen en resaltar el aspecto más positivo, "si se miran lasa cifras con perspectiva", la verdad es que motivo para estar tranquilos, no hay, se mire por donde se mire.

Seguir leyendo