La realidad le cambia el titular al Gobierno

Enero es un mes malo en las oficinas de empleo. Termina la campaña de Navidad y con ella todos los contratos para las rebajas en los comercios o en hostelería. En Euskadi el paro se incrementó en 1.000 personas y perdimos 8.500 cotizantes, la mitad de los incorporados el año pasado. Hay ahora 120.000 parados en Euskadi, los mismos que en junio.

Ante este panorama, siempre me llaman la atención las reacciones. Menos, la de los sindicatos. Su papel es vigilar y luchar por las condiciones laborales de los trabajadores, así que siempre alertan, advierten sobre lo negativo: recuerdan la precariedad, tenporalidad de los nuevos contratos. Lo que no entiendo es por qué el Gobierno, digo el Gobierno y no la patronal, asume el papel contrario. Para Lakua el paro aumentó "levemente", el segundo menor aumento de los últimos quicne años. Y recurre a "los analistas" que lo califican como positivo.

Miren cómo cuentan UGT y el Gobierno las contrataciones de enero: El Gobierno: "El número de contrataciones ha sido de 83.000 de los cuales 7.000, un 9,25%, han sido de carácter indefinido". UGT: "Los contratos que se han efectuado siguen siendo en un 91% temporales, sólo 7.000 han sido indefinidos de los 83.000 realizados."

Parafraseando un dicho periodístico: que la realidad no te estropée el mensaje: Euskadi va bien.