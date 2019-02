El Gobierno vasco reconoce que "el impacto de la Final Four prevaleció sobre los informes jurídicos"

Las condiciones impuestas por la Euroliga para celebrar la Final Four en Vitoria no se negocian. Son como las lentejas. O las tomas o las dejas. Así de claro fue el argumento del portavoz del Gobierno vasco, Iosu Erkoreka, al valorar la información adelantada por la CADENA SER de que hasta tres informes técnicos del Gobierno vasco alertaron en su día de ilegalidades en varias cláusulas del convenio que han firmado tanto el Gobierno, como la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, para subvencionar con 4 millones de euros la Final Four que se celebrará en Vitoria. Otro informe del Ayuntamiento de Vitoria había advertido, sin éxito, de las mismas irregularidades.

"Se trataba de un convenio que la Euroliga ofrece a todas las ciudades en las que existe un interés por la Final Four. Es un convenio tipo que no se somete a modificaciones, no se negocia nunca en ninguna parte", explicó Erkoreka.

Las instituciones sí lograron colar en el convenio la referencia al uso del euskera durante la competición, pero ninguno de los incumplimientos de la Ley del Sector Público documentados en los informes jurídicos del Gobierno vasco han sido corregidos.

"Las instituciones ponen sobre la mesa todos los factores", señaló Erkoreka y "el impacto económico, cultural y deportivo de este acontecimiento global prevaleció sobre los informes jurídicos". El portavoz del Gobierno rebajó la importancia de los incumplimientos legales detectados por los técnicos. Erkoreka habla de "recomendaciones" y "observaciones" que no invalidan la firma del convenio.