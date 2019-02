Un patio político cada vez más revuelto

Tertulia en la Ventana de Cantabria con la participación de la profesora universitaria Ainoa Quiñones y el periodista Miguel del Río. Sobre la mesa, entre otros temas, el informe de Fomento sobre los espigones de la Magdalena o la visita de Pedro Sánchez el próximo domingo para presentar oficialmente a los candidatos al Gobierno y al ayuntamiento de Santander en los próximos comicios.

Audio completo de la tertulia:

Principales titulares informativos de la jornada:

MÁS SENSIBILIDAD

La Consejería de Educación activó 47 protocolos por acoso escolar durante el curso pasado que concluyeron con cinco casos confirmados, frente a los nueve del anterior, mientras que en el primer trimestre de este curso no se ha confirmado ninguno. Según la consejería, el incremento en las notificaciones pone de manifiesto que hay "una mayor sensibilidad en los centros educativos" y "cualquier situación que genera dudas" está siendo comunicada.

ESPIGONES

El ministerio de Medio Ambiente da un plazo de 10 días al ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria para decidir con los espigones de la playa de la Magdalena. Tras paralizarse las obras hace cuatro meses el espigón no pude quedar a medio hacer. O todo o nada y entonces vuelta a los rellenos. Además, el secretario de Estado de Medio Ambiente asegura que se retomarán en breve las obras del subfluvial de Santoña y que este mes se conocerá la ubicación definitiva de la nueva depuradora de Vuelta Ostrera.

UNA DESLEALTAD

Y es que la visita del secretario de Medio Ambiente ha generado un gran enfado en el presidente Revilla. Enfado porque dice que no entiende que no se haya comunicado esta supervisión a unas obras que dependen directamente del ejecutivo autonómico, y en especial, de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos. Fuentes del ejecutivo critican "el afán de protagonismo" de Pablo Zuloaga, que no avisó a nadie del Gobierno

SE UNEN

La visita de Pedro Sánchez a Cantabria el próximo domingo será clave por la manifestación que se celebra en Madrid para pedir su dimisión. En Cantabria, los partidos convocantes, PP y Ciudadanos, también critican con dureza la figura del "relator" entre Gobierno y Generalitat. Defensa, como era de esperar, de los socialistas cántabros, que alaban la gestión dialogante de Sánchez con Cataluña. Para Revilla, es lamentable que se pierdan energías por "gente disparatada" como los independentistas.