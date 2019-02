Berlanga regula la eliminación de purines

Ante la proliferación de explotaciones porcinas en Berlanga de Duero con 30.000 cabezas y la previsión de otras 2.600 más, el Ayuntamiento de la localidad ha aprobado provisionalmente una ordenanza para regular la eliminación de purines. La alcaldesa, Reyes Oliva, reconoce que aunque no se ha abierto ningún expediente a ninguna granja ni ha habido sanciones, sí hay quejas puntuales de los vecinos por los olores que llegan al casco urbano. “Hay vecinos que vienen al Ayuntamiento diciendo que no se puede aguantar el olor, pero hay días, no es todos los días”, aclara Oliva.

Con esta ordenanza se pretende compatibilizar la actividad de las explotaciones porcinas con otro recurso como es el turismo, así como el bienestar de los vecinos. “El turismo es más alto el fin de semana por eso hay que llegar a un acuerdo con los ganaderos para que no eliminen purines los fines de semana”, ha explicado la alcaldesa. La ordenanza fue aprobada provisionalmente por el pleno en enero y ahora se encuentra en el período de información pública que acaba dentro de 28 días. En el caso de que no se presenten alegaciones, se aprobará definitivamente.