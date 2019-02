Los candidatos autonómicos declaran el inicio de la precampaña tras el anuncio de las generales

El anuncio de la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 28 de abril, ha sonado como un pistoletazo de salida en oídos de los candidatos a la presidencia del Principado ya designados y que ahora habrán de compaginar su propia precampaña con la de los cabezas de lista al Congreso y senado aún pendientes de designar. Adrián Barbón (FSA-PSOE), Teresa Mallada (PP) y Carmen Moriyón (Foro) apenas han dejado pasar unas horas para lanzar los primeros mensajes a su electorado potencial.

El que ha querido dar más formalidad a su mensaje ha sido el secretario general de los socialistas y candidato al Principado que este viernes convocaba una rueda de prensa para valorar el anuncio del presidente del Gobierno. Adrián Barbón se muestra optimista y dice que su partido sale en estas elecciones a ganar y que no se plantea otro resultado. Barbón explica que no se trata de ser los primeros de la izquierda ni de intentar sumar más para poder gobernar con otras formaciones de su espectro ideológico, como opina que están haciendo “las derechas”, y en ello va a pesar que los ciudadanos saben cómo gobierna Pedro Sánchez, van a comparar con periodos anteriores y no van a tener ningún tipo de duda al depositar su papeleta.

La candidata del PP ha celebrado la convocatoria de elecciones y ha vaticinado la victoria de Pablo Casado. En unas declaraciones difundidas a los medios interpreta que los ciudadanos estaban hartos de un gobierno que "sólo ha acertado cuando se equivocaba". Teresa Mallada pone además en el debe de Pedro Sánchez sus supuestas cesiones a los independentistas, uno de los argumentos en los que el PP ha basado la acción de oposición en las últimas semanas.

En Foro celebran un adelanto electoral que pone fin “a una pesadilla para España y para Asturias”. En estos términos se ha referido su presidenta y también alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el transcurso de un desayuno informativo organizado por el diario El Comercio. Cree que esta etapa socialista ha pasado factura a la región en lo político, social y económico. Aboga por reeditar la coalición con el PP porque fue un éxito para los intereses de ambas formaciones.