'Brothers in arms': La guerra de las Malvinas y de los hermanos Knopfler

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA



ARTISTA: DIRE STRAITS

CANCIÓN: BROTHERS IN ARMS

AÑO: 1985

HISTORIA: GUERRA DE LAS MALVINAS

Casi todos los conflictos del siglo XX acabaron plasmados en canciones memorables del mejor rock y pop clásicos. Hoy traemos a 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' a una canción grande que hablaba de un conflicto pequeño. O, mejor dicho, de dos conflictos: uno bélico y otro familiar. De todo eso vamos a hablar hoy con “Brothers in Arms” de los Dire Straits.

Las Islas Malvinas se encuentran en el Atlántico Sur, en las proximidades de Argentina, que siempre las ha reclamado como propias aunque las Falkland Islands, como las llaman los ingleses, son un resto del Imperio Británico que en realidad aún administra el Reino Unido. La decadente dictadura militar que gobernaba Argentina desde 1976 se decidió, al mando de una serie de generales y coroneles borrachos, a invadir el pequeño archipiélago en abril de 1982. La respuesta del Reino Unido no se hizo esperar: el potente gobierno de Margaret Thatcher no ignoró la afrenta y envió a la Marina Real Británica a recuperar el territorio. La guerra aeronaval y terrestre duró dos meses, y para salvar unas tristes islas con menos de 3000 habitantes, se hundieron barcos y se derribaron aviones y se estuvieron matando dos ejércitos con un resultado final de 650 muertos argentinos y 255 ingleses. Una guerra absurda, corta y letal. La historia acabó como de costumbre: tradicionalmente, los ingleses empiezan perdiendo todas las guerras, pero siempre acaban ganándolas. Y este episodio sirvió también para que cayera la dictadura argentina un tiempo después y para encumbrar a Thatcher un montón de años más en Downing Street.

Y todo ello inspiró a Mark Knopfler, el líder, guitarrista y cantante de los Dire Straits esta extraordinaria canción de 1985 llamada “Brothers in Arms”. Hermanos de armas; la camaradería de la guerra contada con melancolía. La voz, de inspiración dylaniana, la pone un soldado herido y moribundo que describe aquel peculiar campo de batalla, las montañas cubiertas de niebla propias del Atlántico Sur mientras es consciente de que va a morir al tiempo que sus compañeros supervivientes pronto regresarán a sus valles y sus granjas. Los teclados ayudan a dibujar el ambiente nebuloso de aquella guerra mientras que la belleza de los solos de guitarra de Mark Knopfler da un perfecto contrapunto al horror que nos están contando. El verso final es trágico: “Ahora el sol se va al infierno; la luna se levanta; dejadme que me despida de vosotros. Todo hombre debe morir. Somos idiotas al hacer la guerra con nuestros hermanos en armas”. Un alegato antibélico justo antes de morir tras el combate.

Pero había otra historia oculta aquí en esta canción, y no era la de la guerra de Las Malvinas. Además, había otro conflicto: el de Mark Knopfler, hermano mayor y líder; y David Knopfler, hermano menor, también guitarrista y cofundador de Dire Straits. Estuvieron juntos los primeros años del grupo; al parecer, se disgustaron en una gira y se separaron. La bronca llega hasta nuestros días: solo se ven en bodas y funerales. Ellos también eran unos auténticos hermanos de guerra o en guerra, no se sabe con exactitud. Pero en cualquier caso hoy en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' traemos una de las más grandes de aquel grupo tan bueno que eran los Dire Straits: “Brothers in Arms”.