ASPANOB Menorca reivindica atención para los niños con cáncer

Joana Torres, presidenta de ASPANOB en Menorca, nos agradece una vez más que demos voz a la labor que hacen. No es para menos. Cada Dia Internacional pone el acento en un motivo distinto, pero esto no quita que el resto de los días del año se haga una necesaria alusión al trabajo de continuidad de asociaciones como ASPANOB.

Se trata de no olvidar el problema de muchos niños y sus familiares que precisan una atención extra. Cuando se pasa el tratamiento, muchos niños quedan fuera del sistema sanitario sin una vigilancia de continuidad. Según Torres es necesario no "olvidar" a estos niños ni a sus familias. Dar continuidad a la atención es también el lema de este año; "No dejes de seguirme".

ASPANOB trabaja para conseguir apoyo económico y logístico a familias de Menorca que han de viajar fuera de la isla para que sus hijos reciban la atención médica que no encuentran en el Hospital Mateu Orfila o en el de Son Espases (Mallorca).

Aunque recientemente se ha instalado un equipo de radioterapia en la isla, la mayoría de tipos de cáncer que afectan a la infancia no pueden tratarse con este equipo.