Antón Losada: 'el botillo es una comida pensada para compartir'

El periodista gallego y colaborador de la Cadena Ser, Antón Losada ejerció este sábado como mantenedor del Botillo de Fabero, una cita a la que acudieron 230 comensales de la mano del Ayuntamiento de Fabero y la asociación El Cangalón.

'Para mí no tiene secretos y forma parte de mi propia tradición gastronómica y cultural' ha resaltado el periodista, nacido en la Mariña lucense y conocedor, por tanto, de la versión gallega 'el botelo' de ahí que ser el mantendor de plato rey de la gastronomía berciana fuera para él 'un gran honor además que hacerme sentir muy cómodo y honrado de acudir porque para mí venir a Fabero no me resulta nada extraño, me siento en casa'.

Losada ha visitado en numerosas ocasiones la comarca berciana y, de hecho, recuerda una Nochevieja en Cacabelos, de recién casado. 'Soy de la Mariña de Lugo y el Bierzo siempre ha sido una tierra con la que hemos tenido mucha conexión' dice el periodista que asegura sentir mucho aprecio por una tierra que cuenta con un paisaje muy familiar y que le hacer estar como en Galicia, dicho esto 'sin ningún ánimo anexionista o expansionista' comenta risueño.

Reconoce además que el botillo 'es el ejemplo perfecto de que el cerdo es el animal más perfecto de la Creación porque se aprovecha absolutamente todo de él' remarca, además considera que no hay plato que 'sea más agradecido de compartir porque como lleva tantas cosas es raro que no haya algo que te guste', especifica.

Precisamente, el botillo tiene que ver con la filosofía de vida que sigue Losada dado que 'es una comida pensada para compartir' ya que sus raíces están precisamente en la tradición de la matanza del cerdo, una tarea comunal en la que se unían los vecinos del pueblo para resalizar un esfuerzo común y recoger su premio junto, la degustación de una comida jutnos. Losada reconoce que el botillo representa 'una forma de entender la vida en comunidad que para mí es uno de los elementos que explican como soy, mi forma de ser y mi forma de ver el mundo', sentencia.

Al margen de la fiesta y como reputado analista político, Antón Losada cree que la ciudadanía debe enfrentarse a la contudente primavera electoral que nos espera sin miedo. 'Que voten sin miedo, que escuchen sin miedo, que no se dejen asustar por los mensajes de miedo y de las catasfrofes que pueden suceder si votas a uno o votas a otro,' asegura dado que, a su juicio lo importante es 'que se fijen en lo que ellos quieren y el país que ellos quieren y el futuro que quieren, pero sobre todo que voten sin miedo' un consejo aplicable asegura para las dos citas electorales del 28 de abril y el 26 de mayo.