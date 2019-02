Marcos y Roberto: un café para toda la vida

A Marcos Gonzáles, el barista vigués campeón de España en la especialidad, le plantearon hace meses una pregunta: "¿Algún día, un chico con sídrome de Down, podría competir contra ti?". Marcos no solo asintió, sino que lo llevó a cabo. A través del proyecto Lúa, de Down Vigo y Delikia, preparó durante ocho meses a Roberto Pereira para competir en el campeonato gallego que se celebraba en Foz.

Y Roberto, dio la talla. Octavo clasificado de doce participantes, no fue ese el mejor premio al esfuerzo y al trabajo constante durante tanto tiempo. Roberto ha conseguido un trabajo de barista, de la mano de Delikia, además de convertirse en mano derecha de Marcos, al que acompañará en los viajes y en los cursos de formación que da por toda España. Eso sí, todo después de las merecidas vacaciones antes de empezar la nueva aventura.

Una aventura que supone "romper un techo de cristal", asegura Cristina López, técnica de Formación de Down Vigo. "Hasta ahora, los trabajos a los que accedían desde la asociación eran de cualificación baja; este es un gran paso, el de un trabajo técnico. Roberto es un pionero". Marcos todavía vive la emoción del momento, al igual que Roberto. La emoción que comenzó con un café y termina con una amistad y un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo.