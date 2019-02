Ni llegó de la nada, ni fue obra de media docena de personas. La democracia se construyó también con gente anónima. Hombres y mujeres que lucharon contra el régimen, que pasaron por la cárcel de Torrero y a los que pone nombre un libro coordinado por el profesor Alberto Sabio. "El Coste de La Libertad. Presos políticos Represión y Censura en Zaragoza 1958-1977", se presenta en el Museo Pablo Serrano.

Con documentación depositada en instituciones penitenciarias, el libro reconstruye el censo completo de presos políticos que pasaron al menos una noche en la cárcel de Torrero. "Abundan los nombres de trabajadores, de obreros que pertenecían a Comisiones Obreras, otros muchos no tenían relación sindical alguna. También estudiantes y curas que ejercían en los barrios periféricos de Zaragoza o en los pueblos", explica Alberto Sabio. No eran considerados presos políticos, lo suyo eran delitos contra la seguridad del estado. "Podían estar en prisión por propaganda ilegal, asociación ilícita, injurias al jefe del Estado o manifestación no pacífica", añade.

En contra de lo que pudiera pensarse, la dictadura mantuvo vocación de permanencia hasta el final, de hecho "es muy llamativo que los ingresos carcelarios son mucho más numerosos en el año 1976 por ejemplo, que diez o doce años atrás. incluso años en los que son más cuantiosos los juicios pasados por el Tribunal de Orden Público son 1976 y 1976",

El libro aborda también la censura en las letras y conciertos de cantautores. "El coste de la libertad" concluye en 1977 con la última amnistía la puesta en libertad de todos los presos, incluso los terroristas y nos deja a las puertas de los años de plomo