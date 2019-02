Un millón de euros, a disposición de los vecinos de Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto un millón de euros a disposición de los vecinos. Mediante el recién estrenado proyecto 'Alcalá Decide', la web de participación ciudadana, los alcalaínos podrán presentar iniciativas de inversión para los cinco distritos de la ciudad. Hasta el 10 de marzo, cualquier persona o entidad empadronada en la ciudad complutense tendrá la posibilidad de proponer su idea a través de la web alcaladecide.es. Los usuarios registrados podrán votar por los proyectos que más les interesen y los más votados serán los que se lleven a cabo.

Desde la puesta de papeleras o farolas hasta la creación de parques, centros culturales o, incluso, un carril bici, cualquier proyecto de ámbito municipal que no supere el presupuesto de, aproximadamente, 200.000 euros para cada distrito podrá salir adelante. 'Alcalá decide un millón', que así se ha llamado la campaña, permitirá a cualquiera "implicarse" y "hacerse responsable" del diseño, desarrollo y cuidado de la ciudad, tal y como ha explicado la concejala de Transparencia e Innovación social, Brianda Yáñez, durante la presentación de la iniciativa, este jueves, en el Ayuntamiento.

Una vez se cierre el período de presentación y votación de propuestas, el Consistorio dispondrá de una semana para estudiar su viabilidad. Desde el equipo de Gobierno admiten que esta forma de participar quizá sea "complicada" para algunas personas y que otras, incluso, podrían quedarse fuera debido a la brecha digital. Por eso, el Ayuntamiento va a poner en marcha, la próxima semana, talleres en las Juntas de Distrito en los que se explicará la herramienta y se darán consejos a los vecinos para que den forma a sus ideas. Una labor "pedagógica" y en la que será "importante el acompañamiento", ha señalado la edil de Participación Ciudadana, Laura Martín.

Tanto Yáñez como Martín han indicado que "se está haciendo un esfuerzo" para informar a la ciudadanía. 'Alcalá Decide' se puso en marcha el pasado 12 de febrero y, de momento, se han registrado unas 400 personas que ya han podido elegir si vallar el parque O'Donnell o no. Una actuación que, de llevarse a cabo, tendría un coste de dos millones de euros. Esta información no se proporciona en la web para, según el Ayuntamiento, "no afectar a la decisión de voto".