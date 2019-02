La inauguración oficial de la Torre de Éboli, en peligro

Es uno de los proyectos estrella de los últimos años en Pinto para recuperar el mayor patrimonio histórico con el que cuenta el municipio, la torre de Éboli, del siglo XIV, y aunque ya se ha anunciado que en abril estará abierta al público, el gran acto de inauguración podría ni siquiera llevarse a cabo por culpa del adelanto electoral de las generales al 28 de abril.

El régimen electoral general establece que desde la convocatoria oficial de las elecciones no se podrán realizar actos de inauguraciones por parte de las administraciones. Por eso, el Ayuntamiento ha consultado a la Junta Electoral Central sobre si el acto entraría o no en esos supuestos, toda vez que las elecciones son generales y el acto es meramente local y regional, sin ningún tinte político (las negociaciones con los propietarios de la torre han concitado el apoyo histórico de todas las administraciones y partidos políticos).

Sin embargo la respuesta de la JEC ha sido negativa, aunque no definitiva. Según su criterio, la inauguración no podrá llevarse a cabo, pero remite la consulta a la Junta Electoral de Zona de Madrid, de la que depende Pinto, para que dé una respuesta más concreta. Dicha Junta, no obstante, no se constituirá hasta el próximo 5 de marzo. Hasta entonces, el proyecto de inauguración queda paralizado, aunque la apertura al público no sufrirá retrasos.

En este sentido el concejal de Patrimonio Histórico, Ángel Suazo, ha señalado que en cualquier caso, haya o no inauguración, lo más importante es la puesta en marcha del proyecto para que los vecinos puedan disfrutar de este bien histórico, algo que en ningún momento se va a poner en peligro.