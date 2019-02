Lady Isabel, de Madrid al cielo

Lady Isabel toca el cielo de Madrid. Literalmente. Porque triunfó presentado su colección en un desfile celebrado en la azotea del Hotel Puerta de América de la capital. Una jornada muy especial en la que se hartó a bailar y celebró un San Valentín adelantado con su novio Óscar.

Su tesón y el de su madre (y representate, como a ella le gusta llamarla) Aurora es lo que está haciendo su sueño realidad desde hace años. Pero para seguir creciendo necesitan ayuda. Hasta ahora, los ahorros de la joven diseñadora y el apoyo económico de su familia han sido la única fuente de ingresos para desarrollar su firma de moda. Para que esos miles de bocetos de colores que llenan sus diarios se hagan realidad.

Lady Isabel no para. También escribe (aunque eso de momento prefiere no compartirlo). Pero su madre tampoco. Empeñada no solo en hacer el sueño de su hija realidad, sino que se convierta en un ejemplo de como la moda puede ayudar a la inclusión de las personas con discapacidad, su cabeza bulle llena de ideas. La última, una líena de pañuelos de seda pintada con los colores de Lady Isabel