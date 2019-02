Manolo Herrero: "Soy entrenador de los jugadores, no de las 8.000 personas del campo"

Manolo Herrero ha pasado por la sala de prensa de Cobatillas este viernes y no se ha mordido la lengua. Ni deportiva ni institucionalmente. Se ha mostrado satisfecho de que la mayoría de la plantilla esté con él, algo que le da fuerzas para seguir. Afirma que es entrenador de una veintena de jugadores, no de los aficionados que están en la grada, a los que no hace, asegura, caso.

Muchas decisiones erróneas son las que se han tomado, entre ellas, las de la familia Gálvez: "Estamos pagando los errores de unas personas a principio de año. Todo lo que estamos viviendo lo estamos pagando por las personas que hicieron un proyecto que es una mentira".

Sobre el partido ante el San Fernando, cree que podrá contar con Manel Martínez pese que no ha entrenado ni jueves ni viernes por una sobrecarga. Única pieza en ataque por el descarte de Chumbi y Curto, que previsiblemente no entrará en la convocatoria. El que tampoco estará ante el conjunto gaditano es Forniés, que fue expulsado en el último encuentro. Su posición la ocupará Nahuel.