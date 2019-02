Robo de datos o suplantación de identidad, los ciberriesgos del futuro

Dos informes, el de Gartner, en el que se habla sobre las tendencias en materia de ciberseguridad y el de Davos, que recoge los riesgos globales más importantes, nos marcan hacia donde tienen que ir nuestros esfuerzos de seguridad en Internet, según José Antonio Rubio, doctor Ingeniero en Ciberseguridad.

Javier Antón Vique, presidente de la Fundación Big Data y ex vocal del Consejo Nacional de Ciberseguridad, asegura que el informe emitido por el Foro de Davos, en tres de sus puntos, habla de los ciberriesgos sobre los que tendremos que tener más prevención.

Uno de ellos y el más importante, según indica, es el robo de datos. “Ahora tenemos muchas experiencias en redes sociales, Facebook, Linkedin,…, pero ya no hablamos de robar en unas cuantas direcciones, sino de millones, es un tema absolutamente mundial”. Como ejemplo, pone el caso de Singapur. “Desconectó toda la red de hospitales de Internet, llegó un momento en que ya no podían más, no podían garantizar la seguridad de los datos médicos de los pacientes” y tomaron esa decisión.

Otro riesgo global que adquirirá más importancia en un futuro cercano son los ataques a las infraestructuras TIC. Los más frecuentes son los ataques de DOS, de denegación de servicios, “cada vez son más potentes, como desconfigurar la infraestructura TIC”, por ejemplo.

También es muy importante el robo de identidad, indica Vique. “Podemos hablar del robo de identidad personal”, pero también está el phsising y otro tipo de robo de identidad ahora asociado al Internet de las Cosas.“Estamos hablando de conectar diez mil millones de dispositivos a Internet y tenemos que comprobar que la nevera, la lavadora, el asistente virtual…, estén protegidos, porque si no, se pueden producir robos de datos debidos a la falsa identidad del dispositivo”.