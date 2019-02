Y.M.C.A de Village People, una canción icono para la comunidad gay

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA



'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN', trae hoy una canción festiva, alegre, bailable y engañosa. Una de las cimas de la música disco de los setenta: la Y.M.C.A. de The Village People. Antes de escucharla, hablaremos de lo uno y de lo otro. Porque aquí colisionaban dos planetas: el de las iglesias cristianas de América, tan anticuadas y conservadoras, y el del colectivo gay, rompedor, transgresor, liberador y progresista. Con esta canción estos últimos ganaron una batalla de esa larga guerra, desde luego. Y con mucho humor, por cierto.

Fotos cortesía José Ibarra

Existe desde el siglo XIX en Estados Unidos una cosa llamada la Young Men’s Christian Association: la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, conocida por su acrónimo YMCA. Una especie de ONG, de colegio mayor o de club cristiano extendido por las principales capitales de los Estados Unidos que daba cobijo a aquellos hombres jóvenes que emigraban a las ciudades por estudios, trabajo u otras razones. Una institución de nobles cometidos, seria y, seguramente también, aburrida.

Y por otro lado tenemos a The Village People, un combo de seis actores saltarines que cantaban y bailaban interpretando seis papeles de machos del imaginario gay con disfraz de indio, policía, soldado, cowboy, albañil y motorista. Vamos a ver: si eres heterosexual y te los encuentras en un bar, sales corriendo acojonao. Y si eres homosexual y los ves, seguro que no sales corriendo y te quedas a ver qué pillas.

Y los productores y escritores de sus letras les compusieron esta canción en 1978 que es una refinada parodia de lo que puede llegar a pasar en esos colegios mayores de la YMCA en donde solo hay hombres alojados. Se supone que aquello es para ver a Dios, pero la comunidad gay neoyorquina estaba más, mucho más interesada en los hombres. Y sobre todo en los hombres jóvenes, como esos a los que se refieren todo el rato los Village People en su canción.

Fotos cortesía José Ibarra

Con coreografías muy cachondas, estos actores que interpretan a seis gays vienen a decir solamente que está bien estar en la YMCA, que no hay razón para ser infeliz en ese sitio, que cualquier hombre joven puede ir allí y encontrar muchas formas de “pasarlo bien” con los otros chicos. Cuánta inocencia en esas palabras, y ay, cuánta malicia en las caras lujuriosas que ponen todos en el videoclip cuando gritan a coro ¡Young men! Véanlo, es muy gracioso, y no serán los primeros, porque lleva en estos momentos más de 175 millones de visualizaciones en youtube. Y aunque no hay un erotismo explícito en la letra, en la música y en la coreografía sí que lo hay. Los arreglos musicales del bajo, los violines y los instrumentos de viento no es que sean sexuales, es que son orgásmicos.

La canción tuvo un recorrido larguísimo. Número 1 en Inglaterra y número 2 en Estados Unidos, fue una de las más escuchadas, radiadas, cantadas y bailadas de la música disco de los años setenta, y desde entonces ha sido adoptada por la comunidad homosexual mundial como un himno. No hay desfile del orgullo gay en el que no suene esta canción. Y como es bailable, pegadiza y alegre, también es frecuente en bodas y en todo tipo de fiestas de Estados Unidos. La gente, al bailarla, hace con los brazos y las piernas las cuatro letras de YMCA. Por otro lado, la YMCA verdadera, la institución cristiana, se indignó con el grupo y les puso incluso una querella criminal por usurpación ilegítima de su nombre. La denuncia no llegó a los tribunales porque alguien con inteligencia en la institución se dio cuenta de que era ridículo enfadarse cuando en realidad estaban recibiendo una enorme cantidad de publicidad gratuita. 40 años después, se han rendido a la evidencia e incluso ahora declaran que les parece muy bien la letra, la música y hasta el baile.

La de hoy es una de esas canciones que tanto nos gustan en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN: llena de dobles sentidos, y de numerosos significantes y referentes, y además, muy, muy divertida: YMCA de The Village People.