'El Viaje de Ulises', Premio al Mejor Espectáculo Feten

El telón de Feten 2019 se bajaba definitivamente con la actuación de Nacho Vilar Producciones y su obra, 'Odisea '80'. Los murcianos esperaban frente al Teatro Jovellanos a los espectadores que habían presenciado la clausura oficial y el pase de la compañía andaluza Títeres Etcétera con su trabajo 'El sastrecillo valiente'.

La tarde arrancaba en el Centro de Cultura Antiguo Instituto con la entrega de premios de la 28ª edición de Feten. La compañía vasca Gorakada se llevaba el galardón al mejor espectáculo con su montaje 'El viaje de Ulises'. En su discurso de agradecimiento, Joseba García (en nombre del director de la compañía) daba las gracias al jurado, al público y a todas las compañías participantes. También una mención especial a Marián Osácar y al equipo de Feten por su comprensión y paciencia ya que en 2018 se vieron obligados, tan sólo un mes y medio antes antes de participar, a anular su participación. "El público de Feten se merecía un respeto y el nivel en que se encontraba el espectáculo aún no daba la talla", aseguró García. 365 días después las cosas han cambiado. "Ese año de paciencia ha merecido la pena", añadió.

Begoña Natal entregaba en nombre de Ser Gijón el primero de los galardones, al Mejor espectáculo de calle ex aequo para la compañía andaluza Faltan 7 con 'Express' y la gallega Sincronacidas por 'Ohlimpiadas'.

Listado de galardonados

En la entrega del resto de categorías se demostraba el gran nivel existente en distintos puntos de la geografía española con un variado palmarés. El mayor número de premios se fue a parar a Cataluña con el mejor espacio escénico para Joan Pena y Elisabeth Solé, por su espectáculo 'Adiós Peter Pan'; mejor espectáculo de pequeño formato ex aequo, a 'La Poubelle plus Belle'; mejor interpretación masculina ex aequo a Marcel Gros, por el espectáculo 'Encuentracuentos' y a Carles Pijuan, por 'Mi Padre es un Ogro'; mejor autoría y dirección a Iolanda Llansó, Marc Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras y Enric Cases, por su espectáculo Laika.

En cuanto al resto, el mejor espectáculo de Títeres fue para el trabajo 'Hubo' de la compañía El Patio Teatro; mejor espectáculo para la Primera Infancia para 'La Luna en el Jardín' de los murcianos Teatro Silfo; mejor espectáculo de gran formato y espacio sonoro a 'Yolo' de los valencianos Lucas Escobedo - Teatre Escalante;

mejor interpretación femenina para Eva Azpilikueta, por el espectáculo 'La casa más pequeña'; mejor espectáculo de noche para ' DistanS' de la compañía Vol'e Temps; mejor espectáculo de pequeño formato ex aequo a 'Zapatos nuevos' de la compañía valenciana Tian Gombau-L´Home Dibuixat. Entre los premiados también hubo representación italiana con el mejor espectáculo de danza para 'La casa del panda' de la Compagnia TPO.