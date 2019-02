"No es una historia de hace mucho, en la Ciudadela hubo televisión y vieron el Un, dos, tres"

La Ciudadela de Celestino Solar se encuentra integrada en el nuevo marco de los Museos Industriales de Gijón como uno de los vestigios de la revolución industrial que mayor huella ha dejado en la ciudad, ya que se trata de uno de los espacios residenciales característicos de la clase obrera de la época y ese es precisamente el objetivo del Museo del Ferrocarril del que depende.

Nuria Vila Álvarez, Directora de Programas del Museo del Ferrocarril de Asturias, investigadora y responsable de los contenidos del museo de sitio “ Ciudadela de Celestino Solar”, más conocida “Ciudadela de Capua” pronunciará el próximo jueves 28 de febrero la conferencia: "Casas para pobres. Ciudadelas, barriadas, grupos, ciudades residenciales y otras formas de vivienda obrera y social en Gijón" La cita tendrá lugar en el Museo Nicanor Piñole dentro del ciclo "La colección al detalle. Obra artística y reflejo social"

Las ciudadelas fueron habitadas por la clase obrera gijonesa a finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX. En Gijón llegaron a documentarse más de doscientas ciudadelas, siendo la más representativa la de Celestino Solar. Construida en 1877 en la calle Capua, estaba formada por 23 casas y permaneció habitada durante más de un siglo.

El desarrollo industrial de Gijón comienza a ser un proceso consolidado a partir de 1875. Surgirá entonces el problema de la escasez de vivienda, que fue adquiriendo mayor importancia a medida que avanzaba el siglo XX. Como respuesta a la necesidad de alojamiento de la clase obrera, nació un tipo de vivienda que se extendió por toda Europa e inundó algunas zonas de Gijón, como es el caso del barrio de El Arenal. Se trataba de las ciudadelas, un modelo que agrupaba varias casas dentro de un patio o cercado, sin fachadas a la calle y con retretes colectivos. Estas casas, promovidas por particulares, eran ocupadas en régimen de alquiler por las clases populares. Las condiciones de habitabilidad eran muy deficientes: las casas no tenían agua corriente , alcantarillado, ni luz eléctrica. Además, la baja calidad de los materiales constructivos y la escasa ventilación hacían de la humedad un grave problema que incidía en la propagación de enfermedades respiratorias entre sus habitantes. "Proliferaron porque sus propietarios sacaron beneficio de ellas" explica Vila "era una época en la que no había ningún tipo de regulación con lo que si no pagabas te echaban a la calle"

Estas casas estaban habitadas por el matrimonio, los hijos, entre dos y cuatro, y los padres de alguno de los cónyuges. El número de mujeres solas, viudas o solteras con hijos era muy alto. En algunos casos, llegaron a compartir un espacio de treinta metros cuadrados hasta once personas. La mayoría de los hombres trabajaban como albañiles, obreros en fábricas y talleres o artesanos. Las mujeres, casadas, viudas y solteras, estaban obligadas a trabajar. El jornal femenino, más que un ingreso extra, era imprescindible; en especial, en los momentos de desempleo de los hombres.

La biografía de la Ciudadela es mayoritariamente femenina

"El testimonio de las mujeres es muy rico en lo cotidiano" explica la investigadora, "las mujeres de la Ciudadela también celebraban comadres"

Además de la conferencia del próximo jueves, en torno a la Ciudadela de Capua hay diversas actividades, como la exposición temporal "Conseguir un techo. De la vivienda obrera a la vivienda social en Asturias " que puede visitarse hasta el 31 de marzo o la charla "Las mujeres de la Ciudadela" que tendrá lugar el 28 de marzo con dibujos y testimonios de mujeres que vivieron en en ella y que en la actualidad superan los 80 años.