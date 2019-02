ASAJA advierte de que cosecha y pastos se reducirán si no llueve en los próximos días

El presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo, augura problemas en la cosecha de cereal y en los pastos si no se producen precipitaciones "de manera generalizada y abundante" en los próximos quince días. "Si no llueve, más con estas heladas, no sale el pasto que tan necesario es para alimentar de manera natural y sin coste a la ganadería", ha advertido. Dujo ha asegurado en una entrevista en Hoy por hoy Burgos que el pesimismo ronda ya entre los agricultores de la comunidad, que llevan varios años viviendo sequías en la región, con las consecuencias que esto tiene para el crecimiento de los cereales.

Según ha apuntado, las lluvias intensas de finales de año obligaron a retrasar la siembra y la falta de precipitaciones está provocando que el crecimiento sea más lento de lo deseable. El presidente de ASAJA insiste en que los gastos para los agricultores son los mismos "haya buena cosecha o mala" y que a esta situación se unen los malos resultados que los agricultores de Castilla y León sufrieron en la campaña de 2017.