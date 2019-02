La contaminación divide a ciudadanos y ecologistas

El área central de Asturias mantiene el escenario uno del protocolo anticontaminación. El buen tiempo y la previsión de ausencia de lluvias obliga a adoptar medidas como la reducción de velocidad a 90 kilómetros por hora en las principales comunicaciones de la región, restricciones a camiones en horas punta y la industria debe extremar las precauciones. Medidas que vuelven a generar un debate social. Los gijoneses no lo ven con malos ojos pero creen que no es suficiente.

La Coordinadora Ecologista de Asturias no piensa lo mismo. Culpan a las empresas de la situación de contaminación que se está viviendo en la comunidad y recuerdan que no es algo puntual. "Siguen contaminando lo que les da la gana", lamentan a través de un comunicado. En contra de lo que opinan los ciudadanos, los ecologistas apuntan a la connivencia del Principado. "Mientras engañan a la gente con medidas para el tráfico cuando es el responsable más pequeño de la disparatada contaminación del aire que sufrimos, no exigen medidas limitativas a los mayoritarios responsables de la contaminación del aire que son las empresas".

Lo peor está hoy en la margen izquierda de la ría de Avilés. Cuatro estaciones de Gijón superan los niveles legales de partículas aunque esos valores tienden a descender, según Elena Marañón, directora de Calidad Ambiental del Principado.