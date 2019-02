Urkullu declara este jueves en la segunda tanda de testigos del procés

El lehendakari Íñigo Urkullu, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, son tres de los diez testigos citados para la jornada de mañana por el tribunal del juicio del "procés".

El lehendakakari, quien ha admitido que acude a la citación con 'ganas', no ha querido adelantar el contenido de su declaración. "No se qué me van a preguntar, y por lo tanto no sé qué voy a responder. Responderé en base a lo que me pregunten. Estoy siempre dispuesto a ayudar", ha concluido.

No serán los únicos, pues la apretada agenda fijada por el tribunal incluye al diputado de ERC Gabriel Rufián, al exportavoz de EnComu Podem Xavier Doménech, al exportavoz de Catalunya Sí Que Es Pot Albano Dante-Fachín y al expresidente del Parlament Ernst Benach.

Los tres últimos citados son los exdiputados de ERC Josep Ginesta, Cesc Iglesias y Adrià Comella.

Los testimonios más esperados son los de Urkullu y Zoido. El primero por sus intentos de mediar entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont para evitar la Declaración Unilateral de Independencia y el segundo por "la operación Copérnico" y la actuación policial el 1-O.

Precisamente, las conversaciones entre Urkullu y Rajoy han protagonizado uno de los momentos más tensos de la declaración del segundo como testigo, incapaz de recordar cómo se produjo pese a la insistencia del abogado Jordi Pina.

Y la actuación policial el 1-O ha protagonizado parte de las declaraciones de Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría, quienes han negado conocimiento e implicación directa sobre el operativo policial.

A Colau le podrán preguntar por el papel del Ayuntamiento en la cesión de espacios públicos para las votaciones o por sus comentarios en redes sociales y en medios de comunicación aquellos días.

Gabriel Rufián participó, como Albano Dante-Fachín, en la protesta del 20-S frente a la Conselleria de Economía. Pero tal vez salga a relucir el tuit que lanzó cuando Carles Puigdemont estaba a punto de convocar elecciones y renunciar a la DUI: "155 monedas de plata".