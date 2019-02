Motril hace un llamamiento a la unión de la provincia para reclamar las obras de Rules

El agua de la presa de Rules es una necesidad que afecta a toda la provincia y por ello se va a exigir, de forma unida, instituciones, partidos políticos, regantes, agentes sociales y económicos granadinos, las conducciones de la presa de Rules. El Consejo Municipal Agrario ha acordado iniciar las movilizaciones para que se escuche, "alta y clara", la voz de toda Granada reclamando la puesta en marcha de las obras de un proyecto fundamental para el desarrollo y el futuro de toda la Costa.

El Consejo Municipal Agrario se ha reunido este miércoles en el Ayuntamiento de Motril presidido por la alcaldesa, Flor Almón. Ha sido un encuentro en el que se ha hecho balance de todo lo que ha pasado hasta ahora en torno a este proyecto y en el que se ha acordado que la próxima semana se reúnan el Consejo Agrario con la Plataforma de las Infraestructuras y otros representantes institucionales, entre ellos el presidente de la Diputación, para poner fecha a una manifestación para reivindicar, la provincia de Granada, toda unida, la conducciones de agua, "ya". En esta manifestación pública está prevista la lectura de un manifiesto conjunto en el que quede claro que Granada no va a permitir que ninguna administración ni partido político comercie con el agua de nuestra cuenca, en tanto las canalizaciones de la presa de Rules no sean una realidad y se demuestre que la cuenca del Bajo Guadalfeo no tiene déficit hídrico.

La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha recordado que tras las alarmas provocadas la semana pasada por las declaraciones de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, donde se dejaba ver un posible trasvase del agua de la Presa de Beznar-Rules a la provincia de Almería, se convocó el Consejo Municipal Agrario.

"Tras la reunión, y cuando parecía que todo volvía a la calma tras las disculpas por parte de la Consejera, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, hizo unas declaraciones en las que ahondaba en esa posibilidad. Así, volvimos a reunirnos con la Comunidad de Regantes de donde surgió esta nueva cita del Consejo Municipal Agrario", ha subrayado.

La alcaldesa ha relatado que, en esta ocasión, en el Consejo, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Antonio Alonso, ha explicado brevemente en qué consiste los proyectos que desde el órgano han elaborado junto a Acuamed "y que estamos pendientes que salgan a exposición pública y sean una realidad para octubre".

"Por otro lado, hemos puesto en común posible acciones para reforzar nuestra postura. No queremos ir en contra de nadie ni buscar cabezas de turco. Llevamos 16 años peleando por la Presa y queremos que se nos oiga y ser firmes en nuestras posiciones. Por primera vez contamos con el apoyo del presidente de Diputación, José Entrena, que ya estuvo reunido con los regantes. Ya está hablando con el tejido económico y social de Granada para que todas las acciones que se tomen desde aquí sean secundadas y reforzadas con su presencia", ha remarcado.

Flor Amón ha indicado que entre las conclusiones a las que se ha llegado en este Consejo Municipal Agrario se encuentran las de preparar una movilización con el apoyo efectivo de agentes sociales, económicos, sindicatos, partidos políticos, colectivos e instituciones de Granada.

"La próxima semana nos volveremos a reunir, junto con la Plataforma por las Infraestructuras, para poner fecha a esa manifestación. Queremos que sea en positivo, mostrar la fortaleza de la provincia en este asunto tan esencial para la Comarca", ha afirmado Almón quien ha hecho un llamamiento a toda la zona de la Costa recordando que las canalizaciones de Rules son imprescindibles para la agricultura, "pilar económico que ha mantenido en los tiempos más duros de la crisis a la Comarca. Además, para cualquier desarrollo, sea turístico, industrial, de infraestructuras o, simplemente, de abastecimiento, son esenciales".

"Es vital que, el día que salgamos a la calle, toda la Comarca salga con nuestros agricultores y reclame bien alto un bien que es importantísimo para el desarrollo de nuestra Costa", ha remarcado la regidora motrileña.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Antonio Escámez, ha reiterado la incertidumbre reinante en el seno de las Comunidades de Regantes ante las noticias que llegan desde Almería sobre un posible trasvase de agua de Rules. También ha subrayado que lo más importante que se ha comunicado hasta ahora "es que para octubre o noviembre de este año podría estar realizado el pliego de condiciones de las futuras conducciones del embalse, documento que seguramente desarrollará la empresa pública Acuamed, según nos han indicado desde la Comunidad General".

El primer teniente de alcalde ha informado que la próxima semana decidirán qué medidas van a tomar desde el Consistorio y el Consejo Agrario, "de manera unánime con todas las fuerzas vivas de la Costa y esperamos que de toda la provincia granadina, ya que gobierne quien gobierne tras los comicios generales, independientemente del color político, han de saber y tener constancia real que toda una comarca está reivindicando la construcción de las conducciones de la presa de Rules para el desarrollo del sur de la provincia de Granada".

El Consejo Municipal Agrario está formado por veintisiete miembros de diferentes sectores relacionados con la agricultura de la Comarca de la Costa tropical. Está compuesto, además de por los representantes políticos, por miembros de las organizaciones, sindicatos y empresas agrarias que realizan actividades productivas y de comercialización. También por miembros del sector agrícola ecológico, de cada una de las Cooperativas y de cada una de las entidades financieras relacionadas con la agricultura. Lo integran, por último, un delegado del Colegio Oficial de Ingenieros y Técnicos Agrícolas de la provincia.