Bely Basarte y Chloé Bird cantarán en Mérida con motivo del Día de la Mujer

Las cantantes Bely Basarte, Chloé Bird, Descalzas y las dj's "Mari Pepi & Luci Bom & otras chicas del montón" componen el cartel del concierto que tendrá lugar el próximo 9 de marzo, en la plaza España de Mérida, con el lema "El feminismo, nuestra Cultura", con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La Consejería de Cultura e Igualdad ha programado este concierto con el objetivo de "reivindicar" y "visibilizar" a través de la música y la creación el papel y los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, según informa este jueves la Junta de Extremadura en un comunicado.

El concierto está incluido en la programación con motivo del 8M y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz.

Así, en este evento se podrá escuchar a Bely Basarte, una artista madrileña que se dio a conocer con versiones de artistas conocidos a través de diferentes plataformas musicales, lo que le llevó a grabar "Si Quieres Pierdes", su primer EP con cinco temas propios.

Posteriormente, la elección por parte de Disney en 2017 para interpretar las canciones de Bella en la versión en castellano de "La Bella y la Bestia" le abrió la puerta a un escenario con mayor audiencia, lo que le permitió llevar su mensaje de empoderamiento femenino y autonomía personal sin perder la raíz del compromiso femenino y sin abandonar esa fortaleza vestida de fragilidad.

Por su parte, Chloé Bird se ha convertido por derecho propio en una de las voces extremeñas con mayor presencia en los circuitos independientes.

EPs, sencillos y conciertos, como su presencia tanto en el Womad Cáceres como en la edición de Charlton Park en el Reino Unido, auparon sus letras y su mensaje feministas.

"Un mundo de niños raros", publicado en 2017 musicalizando poemas de Raúl Vacas y "The light in between", de 2018, conforman una trayectoria llena de reconocimientos y galardones, como el Premio Pop-Eye 2013 a la mejor artista extremeña.

Además, de reconocimientos internacionales como el Best Music Award en el New York Independent Film Festival.

En el concierto también se podrá escuchar a Descalzas, un grupo efervescente formado por mujeres extremeñas que comenzaron a sonar allá por 2014 tras su presencia en el Güoman de Guareña y un verano de conciertos y festivales.

Bajo la premisa de música compuesta por mujeres e interpretada por ellas mismas, estas chicas de Almendralejo, Mérida y Hornachos "son un soplo de frescura (y rotundo feminismo vital y en escena) que transmiten la emoción y la fuerza que se espera en directo", según la Junta.

Las emeritenses "Mari Pepi & Luci Bom & otras chicas del montón" completan el cartel.