Reconocimiento a más de 130 colectivos en el Centenario como ciudad

El Acto institucional tenía lugar en la tarde-noche del pasado 27 de febrero, presentado por la concejala de Cultura, Festejos, Nuevas Tecnologías y Turismo del Ayuntamiento de Jódar, Paqui Marcos, contaba con la presencia una amplia representación de la sociedad galduriense, además de representantes de las diferentes administraciones, subdelegada del Gobierno de España, Catalina Madueño, delegado territorial de las Consejerías de Fomento, Infraestructuras, Cultura y patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén, Pilar Parra, concejales del equipo de gobierno y de los grupos popular, Juan Ruiz, y no adscrito, Juan López, ninguno de los grupos de Izquierda Unida y Ganemos.

El título lo concedía, un 27 de febrero de 1.919, el rey Alfonso XIII, como explicaba el cronista oficial de la ciudad, Ildefonso Alcalá Moreno, “… Para dar prueba de su leal aprecio, a la Villa de Jódar, por el creciente desarrollo de su agricultura, industria y comercio, y su constante adhesión a la monarquía… Con este reconocimiento, la ya ciudad, comenzaba una etapa, en su historia, marcada por el desarrollo de la agricultura y de la industria espartera, así como del sector servicios. El creciente número de habitantes y la instalación en la ciudad de familias burguesas y personajes públicos, de cierta cultura, iban a dar, a la sociedad galduriense, un nuevo estilo de vida, que, como contrapunto, hizo que se notasen más las desigualdades sociales y la marginación de los desheredados de la fortuna…”.

La primera Teniente de Alcalde, María Teresa García Gómez, abría las intervenciones de las autoridades, “… Jódar está de celebración. Cien años como ciudad, y cien años de la concesión, a nuestro ayuntamiento, del tratamiento de Ilustrísimo. Fue un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de Jódar, a su laboriosidad y a su lucha. Han pasado 100 años, y el progreso en Jódar es manifiesto. 100 años con una guerra de por medio, una dura postguerra y una dictadura. Una ejemplar transición hacia la democracia, el Estatuto de Autonomía y 40 años de ayuntamientos democráticos. Ha sido un camino largo y difícil. Tras años de reivindicaciones sociales, de dura emigración, de ilusiones frustradas y de logros conseguidos, Jódar encara una nueva etapa, que este acto institucional sirva para reconocer todo lo conseguido y para poner las bases de todo lo que queda por conseguir. Muchísimas gracias, a todos los vecinos y vecinas, a los ausentes, a los que ya no están con nosotros, por su lucha diaria, para hacer de esta ciudad un espacio para la convivencia y la solidaridad, orgullo de su historia y trabajador incansable para su futuro…”.

A continuación, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén, Pilar Parra, transmitía un saludo a todas las personas, asociaciones, colectivos y entidades premiadas, y destacaba la labor del cronista oficial“… Esa personas que formáis parte de colectivos, asociaciones que hacéis latir con fuerza la ciudad de Jódar… La importancia y el valor que tiene que un municipio tenga un Cronista Oficial. Tiene importancia y valor porque ellos, como arqueólogos de la historia, investigan, estudian, son capaces de difundir esos estudios. Y ello, significa, a corto plazo, fortalecer las raíces y la identidad de un pueblo, y que todos os identifiquéis con vuestro pueblo. Y también, el fruto de ese trabajo, en materia de estudio para los historiadores e investigadores… Hoy nos detenemos en estos 100 años, de la concesión del título de ciudad, historia de la ciudad que se ha escrito, capitulo a capítulo, por gente como vosotros, y sois vosotros los que habéis construido, habéis tejido, soñado, amado, trabajado por hacer posible el devenir de Jódar…”.

Por su parte, el delegado territorial de las consejerías de Fomento, Infraestructuras, Cultura y Patrimonio Histórico, Jesús Estrella, que se presentaba por primera vez en Jódar, tras su reciente toma de posesión, destacaba la unanimidad, en el Ayuntamiento de Jódar, en la programación de las actividades conmemorativas y el importante movimiento asociativo, “… Hoy es un día importante para Jódar. Yo quería poner en valor dos aspectos fundamentales. En primer lugar, me consta que todos los actos programados, por parte del Ayuntamiento de Jódar, para conmemorar estos 100 años más recientes de la historia de Jódar, han suscitado el apoyo unánime de la corporación local, lo cual pone en valor la fortaleza de la decisión de reconocer el importante movimiento asociativo de esta ciudad. Un movimiento asociativo que refleja el compromiso social e individual, de cada vecino, para con su municipio. Esa es la mayor fortaleza de un pueblo, el que, a través de los colectivos, se vertebre la sociedad de Jódar, para, de forma conjunta, conquistar aquellos objetivos que, como pueblo, se marquen. Hoy no solamente es un motivo para sentirse orgulloso, y me consta que el alcalde y la corporación así lo evidencian y lo manifiestan, al reconocer este importante movimiento asociativo, traducido en 130 colectivos, que se dice pronto… Pero también es un momento para sentirse orgulloso de las señas de identidad de ser, y sentirse, galduriense…”.

La subdelegada del Gobierno de España, Catalina Madueño, señalaba los muchos vínculos personales que mantiene con Jódar y Sierra Mágina, de la que fue directora Conservadora del Parque Natural durante unos años, “… Municipio, ciudad y sierra, a la que amo profundamente y con la que me siento muy vinculada… La grandeza, la magia, que tiene esta ciudad, su valor y su importancia, dentro de la comarca de Sierra Mágina, su pasado, su historia, tan impresionante y tan valiosa, tan poco conocida en la provincia… Tenéis que sentiros muy orgullosos de ser de esta ciudad, con tanta historia detrás, con tanta gente que ha trabajado y luchado, durante tanto tiempo, para poder llegar hasta hoy. Esta tierra de gente luchadora, trabajadora, buscadora de recursos…”.

En acto consistía en la Entrega de la distinción “Bandera de Jódar”, “… A más de 130 instituciones, asociaciones y colectivos ciudadanos que han contribuido al desarrollo de Jódar en estos cien años, que demuestran lo que es el verdadero Jódar y que en cualquier caso debe servir para seguir creciendo para que las dificultades sigan desapareciendo… Para hacer de Jódar un pueblo despierto, que guarde siempre los valores de la libertad... Las gracias sentidas, sinceras, de hacerme sentir el orgullo de ser alcalde del mejor pueblo del mundo…”, según expresaba el alcalde, José Luis Hidalgo.

Hidalgo, en su discurso hacía repaso a alguno de los eventos y personajes importantes del municipio, “… Siempre hay motivos de celebración, de acontecimientos, este es uno de ellos. El primer centenario de la concesión del título de ciudad a Jódar y el tratamiento de Ilustrísimo a nuestro ayuntamiento, fue un 27 de febrero de 1.919, cuando se firma el Real Decreto. Desde entonces nuestra ciudad ha seguido trabajando, día a día, como dice nuestro himno ‘Por un futuro que comienza hoy’.

Tras 100 años de esfuerzos, de sacrificios, esta ciudad ha prosperado con ilusión y con esperanza. Hemos superado las duras pruebas de aquella trágica guerra civil, la opresión de la postguerra y la dictadura.

Hemos vivido, como el resto del país, la ilusión de la transición, la Constitución de 1.978 y la reconciliación entre los españoles. Son 40 años de Ayuntamientos Democráticos y con nuestro Estatuto de Autonomía, que tanto progreso, igualdad y oportunidades ha dado, por fin, a todos los andaluces y andaluzas. Nuestra ciudad ha caminado, también, con ilusión y firmeza por este camino de la vida.

100 años en los que Jódar ha cambiado hasta hacerla irreconocible. La llegada de las vías de comunicación abrieron las puertas del mundo a nuestros vecinos, después de siglos de olvido. Estos nuevos medios llevaron el esparto y el aceite a todos el mundo. Y Jódar fue conocida por la laboriosidad de nuestras gentes. Vinieron años de silencio y de callar, y cayó, también, la industria espartera. Y comenzó aquella dura emigración que diezmo la población.

Hay cosas corrientes, que hoy nos parecen sin mayor importancia y que fueron avances grandísimos, en su época, la llegada de la luz eléctrica, el agua potable, de la red de saneamiento, la desaparición, por fortuna, de los barrios de cuevas y la llegada de las viviendas dignas, el desarrollo de nuestros olivares… Jódar creció porque sus gentes, porque vosotros y vosotras, porque nuestros antepasados así lo quisieron y así lo quieren.

Y se hizo más bonita, y todos queremos que así siga siendo. Jódar es ‘Conjunto Histórico’, reconocido por la Junta de Andalucía, con nuestro Castillo restaurado… Con nuestra iglesia de la Asunción, con nuestro museo, con nuestra Semana Santa, con nuestras fiestas y costumbres, con nuestra gente que sois los más grande y mejor del mundo.

Jódar es respetuosa con el medioambiente, con la naturaleza, trabajamos, cada día, por nuestro entorno.

Jódar ha crecido tanto, en su apuesta por la educación y la cultura, pilares básicos del desarrollo de un pueblo, que hemos sido reconocidos con el premio ‘Educaciudad’ de la Junta de Andalucía, por nuestro esfuerzo por y para la formación y la educación de nuestros jóvenes, en especial, y por el desarrollo cultural, que en los últimos años ha experimentado nuestro pueblo.

Jódar cuenta con paisanos Medalla de Oro de Andalucía, como nuestro buen amigo Francisco Herrera Triguero. Es la ciudad con más vice-rectores de Universidad, científicos, catedráticos de prestigio, como Enrique Herrera Viedma y María José de Jesús. Buenos amigos que pasean el nombre de Jódar por medio mundo, como Manuel Herrera. Nuestros galdurienses predilectos como Juan López Morillas, Pedro Martínez Montávez, Juan de Mata Carriazo, Narciso Mesa Fernández, el grupo Andaraje, Juan Jiménez Ogallar, Francisco Herrera Triguero, galdurienses adoptivos como Juan Martín Alguacil o Manuel Agudo. El mérito de todos ellos fueron sus familias…”

En el acto también, presentación del libro conmemorativo del centenario “Jódar, cien años en la memoria. Historia de la fotografía galduriense desde sus orígenes. Las tarjetas postales” del propio Cronista oficial de la ciudad, Ildefonso Alcalá Moreno, “El número 18 de mi nómina. Un libro que sé que es muy demandado por las gentes de Jódar, y así me lo han manifestado. Este libro es una obra de 192 páginas a todo color y con más de 180 fotografías. Está editado por la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Área de Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Jódar. Este libro será el recuerdo material de este Centenario…”.

“…Actividades que se continuaran desarrollando a lo largo de todo el año…”, según explicaba la concejala Paqui Marcos.

El acto contaba con las actuaciones de la Academia de Antonia Mula, interpretación del Fandango de Jódar, a cargo de la Asociación del folclore, el Himno de Jódar, cantado por la Coral “Cristo de la Misericordia” dirigida por Francisco Sevilla Talavera, y el himno de Andalucía cantado por la soprano galduriense Juani Díaz López.

A continuación, en la Plaza de España: Descubrimiento de una placa conmemorativa en la fachada principal del Ayuntamiento, interpretación de los himnos de Jódar, Andalucía y España, a cargo de la Banda de música “Pedro Gámez Laserna”, integrada para esta ocasión por poco más de cuarenta músicos/as, algunos integrantes de la Banda Juvenil.

También se proyectaba un espectacular Video-Mapping conmemorativo del centenario, proyección en la fachada de la iglesia de La Asunción, en el que se hacía un breve resumen que de la historia de Jódar desde su fundación, así como los hitos más importantes ocurridos en los últimos 100 años de nuestra ciudad.

Las imágenes se proyectaban de modo que se generan efectos de movimiento o 3D, con lo que se consigue transmitir una experiencia visual realmente increíble, ante la admiración y sorpresa del público asistente. Proyecciones que también se reproducían en la jornada siguiente, Día de Andalucía, en el marco del pregón de las Fiestas Medievales de la Embajada y Carnaval.