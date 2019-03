'Amigos de ACOR' quiere devolver al socio la cooperativa de remolacha

'Amigos de ACOR', un grupo de agricultores de remolacha de distintos lugares de Castilla y León, y también de la provincia de Segovia han decidido dar un paso adelante y presentarse a las elecciones del consejo rector de la cooperativa ACOR que se celebrarán el 8 de marzo en la localidad vallisoletana de Olmedo donde la cooperativa tiene su sede. Están cansados de no conocer lo que ocurre en la cooperativa, de ver como en el último año se han dado perdidas de 3 millones de euros y aunque se ha congelado el sueldo a los trabajadores, se ha subido un 18% a los directivos.

La candidatura denominada 'Amigos de ACOR' que se ha presentado recientemente en Cuéllar, explica la situación de la cooperativa desde su punto de vista y las propuestas para mejorarla. Justino Medrano, candidato a presidente, explicaba a los socios que no es nada agradable ponerse delante en esta candidcatura pero "si pensamos que la cooperativa es nuestra, -refiriéndose a los socios- nos tendremos que implicar más, esta candidatura tiene claro que nos están ocultando cosas, no hay transparencia", apuntaba. Reconocía que en las asambleas locales a finales de año, se presentan las cuentas, pero criticaba que el consejo rector actual presidido por Carlos Rico, lo hace de tal manera que los socios no saben las empresas que hay asociadas a ACOR, el personal que tiene la cooperativa, si estas empresas generan gastos, perdidas... por ello la primera propuestas de esta candidatura es realizar una auditoría que ayude a esclarecer esta situación.

Apuestan por mantener la remolacha en la Comunidad y los empleos que lleva asociados. "Tenemos una remolacha que corre peligro con la situación actual. La apuesta es clara, se están sembrando actualmente 25.000 hectáreas y el primer objetivo es que mantener esta cantidad y las 14.500 toneladas e incluso plantean abrir un debate con Azucarera para poder mantener en la región una campaña de cinco meses a pleno rendimiento ya que hay margen para que haya más gente sembrando, recogiendo y morturando. Además considera que también se deben mantener otros cultivos como girasol, colza o trigo.

Otra de las propuestas que plantean es la bajada de sueldos del presidente en un 60%. En están de acuerdo en que se haya aprobado un aumento del 18% por volumen de facturación cuando la cooperativa da pérdidas y cuadno previamente se había aprobado la congelación de los sueldos de los trabajadores. Así mismo plantean evitar contratos de personal del primer o segundo grado de consanguinidad con los directivos. También quieren analizar los convenios que ACOR tiene con la compañia francesa Tereos porque no consideran oportuno que se haya vendido azúcar a pérdidas cuando se han gastado 15 millones de euros en construir un silo de almacenaje que no se ha utilizado. Consideran que se está tomando el pelo a los agricultores y creen necesario centrarse en la remolacha porque "los otros negocios no están claros, no son de nuestra tierra, no están generando beneficios si no pérdidas", apuntaba.