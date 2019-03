La Torre de Éboli no abrirá ni por la tarde, ni los sábados ni en agosto

Después de que la Junta Electoral Central expresara sus dudas sobre la legalidad de un acto de inauguración celebrado en periodo electoral, ya con las elecciones al Congreso de los Diputados convocadas, el gobierno de Pinto ha decidido definitivamente descartar el acto de inauguración de uno de los eventos culturales más importantes de los últimos años en la localidad, la apertura al público de la torre de Éboli.

No obstante esa apertura se llevará a cabo y el Ayuntamiento ha anunciado que, aunque no haya inauguración oficial, sí habrá una puesta de largo con una jornada de puertas abiertas los días 30 y 31 de marzo para pasear por los jardines en los que se ubica la torre, aunque no será posible subir al monumento hasta abril.

Por su parte el gobierno local también ha hecho público el horario de apertura: será únicamente los lunes, miércoles, viernes y domingo, entre las 9:00 y las 13:00 horas, si bien en julio estará abierta la torre el miércoles y el domingo y en agosto y Semana Santa no abrirá, descartando dos de los periodos de mayor afluencia turística a la región.