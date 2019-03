40% de los agricultores extremeños tienen más de 65 años

Los precios ruinosos de las cosechas, los altos costes de producción o la extensa burocracia a la hora de recibir ayudas, son algunos de los problemas que detectan las organizaciones agrarias para el relevo generacional en el campo extremeño. Actualmente el 40 % del sector tiene más de 65 años y solo el 10 % estaría por debajo de los 40 años.

Javier Ramos, tiene 30 años, lleva a cabo su actividad en la comarca de las Vegas Bajas del Guadiana, en la localidad de Valdelacalzada en la provincia de Badajoz. Entre las dificultades que encontró en sus comienzos fueron los altos costes de comenzar la actividad. En su caso se apoyó en su padre que ya contaba con aperos de labranza para no aumentar el gasto. Este joven agricultor también lamenta los bajos precios de las producciones, denuncia que en muchas ocasiones se entrega la fruta a pérdidas, ya que no se sabe hasta después de coger la fruta a que precio se va a pagar.

Desde las organizaciones agrarias, Apag Extremadura Asaja considera que el relevo generacional es una asignatura pendiente, con datos alarmantes de envejecimiento del sector. Su presidente Juan Metidieri dice que algo no se estará haciendo bien para que los datos sean tan crudos. Metidieri incide sobre las ayudas que se dan desde las administraciones, que las cargas burocráticas asustan a los jóvenes para comenzar la actividad agraria, por lo que es importante no demorar las ayudas hasta en dos años. Este sindicato agrario ven un problema en la competitividad de las producciones y los precios. También abogan por unas jubilaciones y prejubilaciones dignas para que el problema se aminore.

Por su parte UPA UCE Extremadura dice que el relevo generacional no es solo un problema en Extremadura sino a nivel nacional. En la región aseguran que se ha hecho un esfuerzo especial desde la administración para mejorar la situación, pero que son claramente insuficientes. El secretario regional de esta organización agraria Ignacio Huertas, ve el problema en la rentabilidad de las explotaciones y la vida en el mundo rural, donde se ha hecho en Extremadura un esfuerzo para que sea igualitario con las ciudades, pero continúa existiendo esa diferencia. Uno de los problemas del sector es el acceso a la tierra, ya que muchos jóvenes no pueden incorporarse si no le viene de herencia. En ese ámbito desde UPA están planteando que los agricultores que se hayan jubilado tengan una bonificación en la PAC para que puedan tener un apoyo y ceder su explotación a las nuevas generaciones.

Huertas dice que el problema para el medio rural puede ser muy grave si no hay jóvenes dentro del sector, ya que es necesaria nueva sabia para el dinamismo económico de estas zonas.

Hace unas semanas el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizaba la convocatoria de ayudas a jóvenes agricultores para la creación de empresas en 2019, por importe total de 30 millones, 10 más que la anterior, y en la que se puntuará con tres puntos adicionales las inversiones situadas en la comarca de Campo Arañuelo.