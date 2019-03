El Grupo Avanza, con Down Jaén

Jaén Avanza, programa de SER+ Jaén, que emitimos cada lunes de 19:05 a 20:00 horas en el 95.6 con el patrocinio del Grupo AVANZA se ha centrado esta semana en la Asociación Síndrome de Down de Jaén y Provincia. En este programa intervenían: María Dolores Gómez, presidenta de este colectivo, con quien hemos repasado sobre esta capacidad diferente y sus rasgos fundamentales, tal y como informa Manuel Miguel Cruz.

Entre otros aspectos, hemos hablado de los objetivos de presente y futuro de la asociación; las actividades que realizan y el trabajo que llevan a cabo para y con las familias con miembros afectados por el Síndrome de Down.

También teníamos la oportunidad de charlas con María José Román, trabajadora social y además gerente de la organización para realizar un acercamiento al equipo multidisciplinar con el que cuentan, situación actual (voluntarios, actividades, talleres etc) y ya de forma más pormenorizada, buceamos en su faceta profesional como Trabajadora Social, de las funciones que realiza con las familias, porque era una de las cosas que nos dejaba muy claras, el trabajo se realiza no con el afectado por Síndrome de Down, es con toda la familia.

Otra de las invitadas era Susana Blanco, Coordinadora del Área Escolar pero también nos introducía en el trabajo que se realiza en habilidades sociales y de autonomía personal, hablando de una serie de programas muy interesantes para la integración normalizada de estas personas.

Por último, contábamos con Jorge Trujillo, responsable del área social del Grupo Avanza, que realizaba una propuesta muy interesante para los chicos/as con síndrome de Down, una serie de talleres de pintura, y con los resultados, organizar una exposición itinerante por los centros de trabajo del Grupo AVANZA distribuidos por gran parte del territorio nacional.