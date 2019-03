Marejada en el PSOE de Andújar

La crisis generada en el seno del equipo de gobierno municipal de Andújar, y más concretamente en el grupo mayoritario del PSOE, que ha saltado súbitamente a los teletipos, a las agencias de noticias, a las redes sociales, esta semana no responde.

A las claves que han comentado públicamente, en sendas ruedas de prensa, tanto el protagonista de la crisis, Luis Salas, concejal socialista que se ha pasado al grupo de no adscritos, como su yerno, Jesús del Moral, que ha seguido sus pasos. Todo, en el fondo, lo cuenta en nuestra emisora en Andújar, SER Andújar, con todo lujo de detalles, responde a un trajín familiar y sentimental, a un conflicto de clan.

El grupo municipal del PSOE de Andújar, allá por el mandato 2011-2015 era un grupo de amigos, de compañeros de partido, que en algunos casos se habían conocido en las juventudes, y del que habían salido incluso algunas parejas como la del secretario general y jefe de filas, Paco Huertas, aunque éste no provenía de Juventudes, y el de su número dos y vicesecretario en su día, Jesús del Moral.

Paco Huertas forma familia con Cabe Tébar, y Jesús del Moral con Nuria Gómez: Los cuatro militan en el PSOE. Jesús era el sustituto natural de Paco cuando éste dejase la actividad política local. Prometió hacerlo si lograba un segundo mandato de gobierno. En la secretaría de la organización estaba Luis Salas, un pequeño empresario de la construcción, conocido también por su implicación en la Plataforma en Defensa del Guadalquivir, junto a viejos militantes socialistas como Juan Conde y Juan Santamaría.

Salas, precisamente, es propietario de una parcela y una casa en la isla, una zona colindante al río que se ve gravemente afectada cuando las lluvias son copiosas y el Guadalquivir provoca inundaciones en Andújar. En mayo de 2015 gana las elecciones el PSOE de Paco Huertas y termina gobernando tras suscribir un acuerdo de investidura y gobernabilidad con la única concejal andalucista, Encarna Camacho.

En la sede del partido empieza a trabajar como administrativa una hija de Luis Salas, Yolanda. En ese grupo de amigos que es la ejecutiva y el grupo municipal socialista empiezan a ser frecuentes los comentarios sobre la preocupación creciente de Nuria Gómez acerca del deterioro de su matrimonio con Jesús del Moral y la posibilidad de que existiera una tercera persona. Sospechas infundadas, a decir de Luis Salas y de su hija. Pasado el tiempo, sin embargo, se confirma la relación entre Jesús y Yolanda.

El grupo de amigos arropa a Nuria y rechaza el comportamiento de Del Moral. En la campaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, el PSOE de Andújar propone que forme parte de la candidatura provincial Nuria Gómez: una especie de bofetada sin mano a Jesús del Moral y Luis Salas.

Cuando hace muy poco se celebraron primarias en el PSOE de Andújar para elegir a los 25 miembros de la lista electoral a las municipales del 26 de mayo próximo, los concejales y militantes cercanos a Paco Huertas obtienen entre 60 y 70 votos cada uno, incluido Jesús del Moral, en tanto en cuanto Luis Salas se quedaba en poco más de 20, siendo por tanto relegado fuera de la candidatura. Es uno de los detonantes principales de la crisis. El otro, los agravios comparativos entre miembros del equipo de gobierno a propósito del acceso de familiares directos a empleos públicos en el Ayuntamiento.

El alcalde, Paco Huertas, asimismo, chocó varias veces durante este mandato con su concejal de Obras y Agricultura, Luis Salas, por el empecinamiento de éste al acometer todas las obras de mantenimiento urbano e incluso de caminos rurales en Andújar bajo la fórmula de la administración directa, es decir, la contratación directa de personal y la compra de materiales por parte del Ayuntamiento, y no mediante el sistema de concurso, que es el usual hoy por hoy en cualquier administración pública, y por el que abogaba el alcalde Huertas.

La ruptura entre Paco Huertas y Luis Salas es un hecho irrefutable. No irá en la lista y al sacar los pies del tiesto podría condicionar el futuro político de su yerno, Jesús. A Del Moral, Huertas le había reservado el puesto número cinco en la lista. El martes renuncia, registrando un escrito dirigido al alcalde, a sus responsabilidades de gobierno Luis Salas, convirtiéndose en concejal no adscrito. Jesús del Moral, en primera instancia, también por escrito, renuncia a ir en la candidatura socialista, y este mismo jueves remarca su divorcio con la organización política a la que ha pertenecido desde su etapa juvenil.

Luis Salas ofreció una rueda de prensa el miércoles para dar explicaciones, acompañado y respaldado, no como él hubiese querido por Juan Conde y Juan Santamaría, de la Plataforma del Guadalquivir, sino por otra serie de conocidos personajes públicos iliturgitanos como el ex presidente de la Asociación de Empresarios de Andújar y el ex directivo de la Cámara de Comercio, Francisco Martínez García, otrora, Paco, el de Instalaciones Martínez Cano, un estrecho colaborador desde siempre de Eduardo Criado García, su líder y padrino.

Resulta una hipótesis verosímil, por tanto, a partir de detalles de este tipo, que el gran conspirador local, el dirigente cameral Criado García intente repetir ahora con Luis Salas lo que hizo en el mandato 2003-2007 con el andalucista Pepe Salas. En las elecciones municipales de 2003, el PA de Pepe Salas podía situar en la alcaldía al alcalde que venía siendo, Antonio Cuenca, del PSOE, o propiciar la alternancia a través de Jesús Estrella, del PP. Eduardo Criado manejó a Pepe Salas, mientras prometía tanto a PSOE como a PP echarles una mano para que se hicieran con la mayoría del gobierno en la corporación municipal. Jugó con los dos pero, a la postre, la llave política de Eduardo Criado, como puede corroborarse históricamente, siempre abre a derechas, y Jesús Estrella terminó siendo el alcalde en 2003.

Ahora, en esta crisis interna del PSOE de Andújar, Eduardo Criado podría estar alentando en la sombra la nueva aventura política de los tránsfugas Luis Salas y Jesús del Moral. Es decir, lo que viene sucediendo en Andújar desde hace más de 40 años: los manejos de un dirigente empresarial que, entre otros logros particulares, consiguió con el Ayuntamiento de Andújar un convenio de promoción del fantasmagórico Centro Comercial Abierto iliturgitano, consistente en una subvención municipal de 40.000 euros anuales, a razón de 10.000 euros trimestrales, que se destinan íntegramente a pagarle el sueldo al gerente del Centro Comercial Abierto, Ángel Luis Calzado, sobrino de Eduardo Criado, y a la responsable de prensa.

Maniobras orquestadas en la oscuridad de Criado García, una forma de proceder harto conocida en Andújar. Y el movimiento de los dimisionarios Luis Salas y de su yerno, Jesús del Moral, en pos de una agrupación de electorales que concurra a las municipales del 26 de mayo y fastidie las expectativas de su antiguo amigo y jefe de filas, Paco Huertas. Para echar adelante la iniciativa política se necesitan 500 firmas, 500 avales de ciudadanos de Andújar. En ello están actualmente Luis Salas, Jesús del Moral y el tercer hombre en esta escisión, anterior administrativo del partido y desde 2015 y, hasta hace muy pocas horas, secretario particular del alcalde Huertas, Jorge Campos.

Esta es la historia de una crisis política que nació de un triángulo amoroso y una crisis matrimonial, condimentada con agravios sobre colocaciones en el Ayuntamiento. Un cisma sin vencedores ni vencidos donde pierden todos. Atentos.