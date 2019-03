8-M: Y de nuevo triunfó el feminismo

Las calles de Cádiz han sido testigo de la reivindicación de multitud de gaditanas y gaditanos en el Día Internacional de la Mujer. La ciudadanía ha salido a la calle para reivindicar el derecho de las mujeres y la igualdad real en diferentes materias como, el trabajo, la brecha salarial, la educación igualitaria, los cuidados o el consumo.

Esta mañana han comenzado los primeros actos en la capital con motivo de este 8-M. La asamblea feminista ha organizado diferentes actividades como la colocación de tendederos para que "las mujeres pudiesen colgar lo que les oprimiese", aparcamientos de carritos de la compra vacíos para promover un consumo más solidario, buzones antiacoso y una performance en homenaje a las jornaleras de la recogida de la fresa. La concentración, en la Plaza del Palillero, ha finalizado a las 12:30 h. con una cacerolada acompañada de diferentes cánticos.

La Plaza de San Juan de Dios también ha sido punto de encuentro, a partir de las 12:00 h., para el sindicato de estudiantes, UGT y Comisiones Obreras. Los lemas y mensajes han sido los protagonistas en las pancartas y en las prendas moradas que portaban los asistentes. Algunos de ellos como "Vivas, libres y unidas por la igualdad", "Contra la violencia machista, la justicia patriarcal y franquista, y la opresión capitalista" o "Cádiz será la tumba del machismo".

Cadena Ser

La gran movilización partía a las 6 de la tarde desde la Plaza de Asdrúbal, recorriendo la Avenida de Andalucía, la Plaza de la Constitución, la Cuesta de las Calesas, la Plaza de San Juan de Dios, hasta concluir en la Catedral. "Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar", "Espacio reservado para las ausentes", "ninguna niña nace odiando su cuerpo. Nosotros las enseñamos a hacerlos y odiarlos", "no somos histéricas, somos historia" o "el patriarcado me da patriarcadas" han sido algunos de los mensajes presentes en la huelga feminista.

La lectura del manifiesto y las actuaciones del carnaval feminista han puesto el broche a una movilización, que en su segunda edición, ha vuelto a ser un éxito gracias a la lucha de los que exigen la igualdad entre hombres y mujeres.

Cadena Ser

Diferentes dirigentes políticos se han dejado ver en esta protesta como es el caso del candidato a la alcaldía Francisco González, la concejala de la formación naranja, María Fernández Trujillo y la concejala de asuntos sociales del Ayuntamiento, Ana Fernández. El Partido Popular, por su parte, decidió no acudir a la manifestación. José Luis Ábalos, ministro de fomento, ha sido otras de las figuras que se han querido sumar a la manifestación siendo Cádiz la elegida, en representación del Gobierno, para apoyar esta masiva movilización.

8-M en la Bahía

Los municipios de la Bahía de Cádiz también han celebrado diferentes concentraciones, actos y actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En Chiclana se concentraron a las 11:30 h. en la puerta del ayuntamiento con la lectura del manifiesto abanderado por las asociaciones de las mujeres chiclaneras. Los actos con motivo del 8-M finalizarán el viernes con la celebración de unas jornadas sobre "La violencia de género en la tercera edad" en la delegación municipal de la Mujer.

A este día también se ha sumado San Fernando, con una concentración a las 11 en la puerta del Centro de Congresos, con la participación de más de 1.000 estudiantes bajo el lema "8 de marzo, iguales y avanzando hacia un futuro sin discriminación". El día 27 de marzo se clausurará el programa de 8-M con dos actividades: una concentración contra la violencia de género en el colegio San Ignacio y un foro debate sobre el futuro del feminismo.

En Puerto Real se han concentrado durante toda la mañana en la Plaza de Jesús, con un micro abierto para todo aquel o aquella que quisiera expresar algo pudiese hacerlo. Posteriormente, los diferentes colectivos y asociaciones del municipio se unieron a la manifestación de la capital.

Por último, en El Puerto de Santa María, la asamblea feminista "Las Tres Rosas", convocó por la mañana una asamblea ciudadana en la Plaza Isaac Peral. Allí mismo, finalizaba la gran movilización que partió a las 6 de la tarde desde la Avenida de La Libertad.