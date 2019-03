Revolución sin efecto

Sin tirar a portería es imposible. El pobre bagaje en ataque del Real Oviedo en Mallorca ha provocado que los azules se volviesen de vacío en su visita a Son Moix. La llamativa alineación de Anquela no logró el objetivo esperado a nivel ofensivo y los carbayones se marcharon de tierras baleares sin realizar ningún disparo entre los tres palos. Unos primeros 45 minutos intrascendentes dieron paso a una segunda mitad en la que el conjunto mallorquín fue superior y donde se llevó el partido tras una acción de estrategia mal defendida por los ovetenses.

Auténtica revolución en el once de Anquela. El técnico introdujo varias novedades en su equipo titular, no solo en cuanto a nombres propios sino también con un cambio de esquema. Folch, Omar Ramos y Toché fueron las tres sorpresas del jienense en su alineación, además de pasar a jugar con un 4-3-3 como dibujo con Viti en el lateral derecho.

La primera parte tuvo un ritmo lento y con muchas interrupciones por parte del colegiado que no permitieron que el juego tuviese continuidad. El Oviedo deshacía más que hacía y toda la tranquilidad que tenía en defensa, sin ningún sufrimiento, no la transmitía después en ataque. Los jugadores ofensivos no encontraban espacios, carecían de movilidad y no encontraban profundidad ni por el centro ni tampoco en las bandas. El trivote azul, junto con los dos centrales, mantenían una posesión estéril sin buscar pases que rompiesen líneas, al mismo tiempo que Omar Ramos y Bárcenas no fueron lo desequilibrantes que se esperaba.

La buena disposición defensiva, el orden y la intensidad que tenía el equipo sin balón hacía que no pasasen apuros atrás y estuviesen relativamente cómodos cuando atacaba el Mallorca. El único acercamiento del conjunto bermellón se produjo tras una pérdida de Carlos Hernández donde Budimir le robó la cartera, pero luego no estuvo acertado en el pase y la pelota le llegó a Dani Rodríguez que disparó fuera.

El inicio de la segunda mitad no auguraba mejoría alguna sino que los locales comenzaban a tener más presencia en el área rival con dos llegadas consecutivas, pero sin acierto. Desapareció la posesión mantenida por los azules durante el primer tiempo que controlaba en cierta medida al Mallorca y los carbayones empezaban a estar a merced del cuadro de Vicente Moreno que, por empuje y con un poco más de ambición, encerraba a los de Anquela en su propio campo. El partido estaba entrando en un territorio complicado, con un Oviedo menos sólido e inofensivo y en el minuto 68 llegó el gol, que a la postre resultaría definitivo. Falta de concentración tras un saque de esquina botado por Salva Sevilla que asistió a Estupiñán cerca del pico del área y su lanzamiento terminó entrando en la portería de un Champagne que, aunque pudo hacer algo más, estaba muy tapado por varios futbolistas.

A raíz del tanto se buscó una reacción desde el banquillo con un doble cambio. Anquela introdujo a Berjón e Ibrahima por Omar Ramos y Toché, e incluso más adelante pasó a jugar con dos puntas tras la entrada al campo de Joselu, pero tampoco surtió efecto y las ocasiones siguieron sin llegar. Los ovetenses merodeaban un poco más las inmediaciones de Manuel Reina, pero el guardameta se marchó del partido sin trabajo porque no tuvo que realizar ninguna intervención. Incluso el Mallorca tuvo la opción de marcar el segundo después de una serie de recortes de Budimir sobre Carlos Hernández, pero el disparo fue rechazado por Champagne a córner.

Los mallorquines, que adelantan en la clasificación a los ovetenses, además tienen el golaveraje particular ganado a un Oviedo que no han podido recortar puntos con el play-off después de la mala imagen ofrecida en Son Moix. El próximo partido de los azules será contra el Nástic en el Carlos Tartiere (domingo, 12:00 horas), encuentro que se perderá Sergio Tejera por sanción.